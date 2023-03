Eden najslavnejših igralcev tekmovalne strelske videoigre Overwatch 2, ki sliši na uporabniško ime »m0xyy«, je med prenosom partije prek svojega kanala za pretočno predvajanje videoiger ugotovil, da verjetno ni najbolj slavna oseba v etru. Pot mu je namreč prekrižal redkobeseden igralec »Donatello«. Slednji je med igro, ki je bila odprta zgolj najboljšim igralcem videoigre, ki so dosegli status velemojstra, prvi prepoznal m0xyyja. To je pogovor naneslo na hobije, s katerimi se Donatello ukvarja v prostem času, ta pa je odgovoril, da igra košarko. Ko sta m0xyy in prijatelj želela vedeti več, je Donatello povedal še, da igra za ekipo Dallas Mavericks.

Odgovor odličnega igralca videoigre je m0xyyja zmedel in s prijateljem sta pričela vrtati, če sta razumela prav in kako je Donatellu v resnici ime. Ta se je na koncu predstavil kot Luka. M0xyy je priznal, da ne spremlja košarke, a je bil vseeno navdušen, da je lahko igral skupaj z »Donovićem«, kot ga je poimenoval. Luka Dončić je sicer že večkrat v preteklosti dal vedeti, da je ljubitelj franšize videoiger Overwatch. Najraje igra kot »tank«, njegovi najljubši liki pa so Roadhog, Hanzo in Cassidy.

Luka Doncic adds to his legacy as the world finds out he is an overwatch grandmaster pic.twitter.com/et1JpE5d1Z — hoops bot (@hoops_bot) March 7, 2023

Da so elitni športniki ljubitelji videoiger, ni nič nenavadnega. Gre za mlado populacijo, ki na veliki oder stopijo že v poznih najstniških letih ter se večinoma do druge polovice tridesetih že poslovi od profesionalne športne kariere. Ob tem so tudi ekstremno tekmovalni. S čim drugim bodo torej preganjali prosti čas, kot z igranjem tekmovalnih videoiger?

Med uspešnimi športniki, ki radi igrajo videoiger, najdemo brazilskega nogometaša Neymarja, ki slovi kot ljubitelj strelskih iger, kot sta Counter Strike: Global Offensive in franšiza iger Call of Duty. Košarkarja LA Lakers in LA Clippers Antony Davies in Paul George sta se v preteklosti že večkrat pohvalila, da obvladata igro NBA 2K. Nekdanji slovenski reprezentant Sebastjan Cimerotić je bil tak mojster Fife, da je bil za svoje reprezentančne kolege nepremagljiv. So pa tudi zgodbe, ko se ljubezni do videoiger pripisuje tudi zaton profesionalne športne kariere. Primer tega je nekdanji nogometaš Arsenala Mesut Özil, ki naj bi v zadnjih letih igranja nogometa na Otoku vse več pozornosti posvečal videoigri Fortnite, ob tem pa je venela njegova nogometna forma. Zaradi odvisnosti od videoiger pa se je v težavah pri Barceloni v preteklosti znašel tudi Ousmane Dembele.