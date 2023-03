V središču Aten se je zbralo najmanj 30.000 ljudi, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdila tiskovna predstavnica policije. V drugem največjem mestu Solunu pa se je zbralo 15.000 protestnikov.

Demonstracije potekajo hkrati s 24-urno stavko grških javnih uslužbencev, ki so se jim v znak protesta zaradi tragične železniške nesreče danes pridružili zdravniki, učitelji in prevozniki.

Med stavkajočimi so tudi delavci na ladjah in železnicah ter vozniki avtobusov kot tudi celoten javni sektor, zaradi česar je država danes skoraj povsem ohromljena, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Stavke so potekale v 76 grških mestih, še zlasti pa so prizadele velika mesta, kot sta Atene in Solun, kjer so danes kaotične razmere v prometu, saj so bile prizadete avtobusne in tramvajske povezave ter podzemna železnica. Trajekti so ostali v pristaniščih, zaradi česar so bili številni otoki odrezani od celine.

K stavki so pozvali glavni sindikati v državi. Pri tem so v luči katastrofalne železniške nesreče kritizirali vladno politiko privatizacije. Sindikati zahtevajo tudi celovito preiskavo nesreče, še poroča dpa.

Študentje pa so zasedli univerze po vsej državi, da bi zahtevali pravico za žrtve nesreče, pri čemer so mnogi obtožili konservativno vlado, da je zanemarjala državno železniško omrežje.

Na pročelje rektorata atenske univerze so izobesili velikanske transparente z napisom "Strmoglavili vas bomo" in "»Morilci«, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Nesreča se je zgodila prejšnji torek, ko je malo pred polnočjo potniški vlak s 352 ljudmi na poti iz Soluna v Atene trčil v tovorni vlak, ki je pripeljal v nasprotni smeri na istem tiru sicer dvotirne proge. Umrlo je 57 ljudi, med njimi številni mladi.

Nesreča je sprožila vsesplošno ogorčenje javnosti zaradi slabega stanja grškega železniškega omrežja, stavkajoči delavci pa pravijo, da so za to kriva leta zanemarjanja, nezadostne investicije in števila zaposlenih, vse to pa je posledica gospodarske krize, s katero se je več let spopadala Grčija, poroča dpa.