Gre za podatke o tem, koliko glavarinskih količnikov dosega posamezen družinski zdravnik, ginekolog in zobozdravnik, pa tudi podatek, ali še opredeljuje dodatne paciente.

»Tovrstno dnevno posodabljanje dejansko ne bo rešilo izhodiščnega problema, zaradi tega ne bomo imeli več prostih zdravnikov, ampak samo večkrat ažurirane podatke,« je na novinarski konferenci opozorila Tatjana Mlakar.

Kot je pojasnila, ZZZS podatke trenutno posodablja na 10 dni, torej trikrat mesečno, kar se jim je zdelo ustrezno. Po novem bodo podatke posodabljali vsak dan, vsak dan bodo povratne informacije tudi sami pošiljali izvajalcem.

Ob tem je poudarila, da so podatki, ki jih objavlja ZZZS, natančni toliko, kolikor jih natančno sporočajo izvajalci zdravstvenih storitev. S tem ko bo ZZZS pogosteje posodabljal svoje podatke, bodo svoje baze podatkov morali pogosteje posodabljati tudi izvajalci zdravstvenih storitev. Slednji po informacijah podjetij večinoma še nimajo urejenih avtomatskih posodobitev.

ZZZS se je po njenih besedah zato že povezal s programskimi podjetji, ki zdravstvenim izvajalcem zagotavljajo informacijsko podporo, da bodo skupaj našli rešitev, kako nadgraditi informacijske sisteme izvajalcev.

Na ministrstvu za zdravje so prejšnjo sredo s pomočjo Telekoma Slovenije vzpostavili klicni center za pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema, ki je dosegljiv na telefonski številki 080 18 01 in je med drugim namenjen pomoči ljudem pri iskanju osebnega zdravnika in pri iskanju ambulant za neopredeljene.

Že kmalu po vzpostavitvi centra se je po navedbah ministrstva pokazalo, da seznami ZZZS, ki kažejo, kateri zdravniki še opredeljujejo paciente, niso ažurni. Napovedali so, da bodo ZZZS pozvali, naj bolj ažurno sledi in prilagaja informacije glede razpoložljivosti zdravnikov, »saj so trenutno največja težava pri delovanju klicnega centra očitno prav neažurni podatki ZZZS«.

Ob tem je Mlakar danes pojasnila še, da je ZZZS v tem tednu vzpostavil informacijsko platformo, kjer bodo izvajalci zdravstvenih storitev preko spletnega portala ZZZS sporočali podatke o času delovanja ambulant, morebitnih krajših obsegih dela zdravnikov in prihodih novih zdravnikov. Prek novosti bodo po njenih besedah na ZZZS lahko konkretno ugotavljali, koliko je v zdravstvenem sistemu aktivnih zdravnikov, saj trenutno razpoložljivi podatki niso najbolj točni.