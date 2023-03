Podjetje je sodelovanje z Westom prekinilo oktobra lani zaradi vrste raperjevih antisemitskih izpadov. Zadnji Westovi komentarji so bili »nesprejemljivi, sovražni in nevarni«, so odločitev takrat utemeljili v podjetju.

Adidas je tako prekinil proizvodnjo izdelkov iz sicer zelo uspešne linije Yeezy, velike zaloge pa so ostale v skladiščih. »Če ne prodamo teh izdelkov, bi lahko beležili izpad prihodkov v višini 1,2 milijarde evrov,« so ocenili.

V primeru, da obstoječih izdelkov ne bodo poslali na police, bodo morali odpisati celoten inventar, kar bi dobiček iz poslovanja v letošnjem letu zmanjšalo za dodatne pol milijarde, so dodali.

To in načrtovani stroški v višini 200 milijonov evrov, ki so povezani s prenovljeno Adidasovo strategijo, bi lahko podjetje pahnilo v izgubo iz poslovanja v višini 700 milijonov evrov, so napoved letošnjega poslovanja povzeli pri francoski tiskovni agenciji AFP.

Adidasov izvršni direktor Bjorn Gulden je dejal, da na letošnje leto gledajo kot na prehodno, ki bo pripomoglo k izgradnji močnih temeljev za 2024 in 2025. »Zmanjšati moramo svoje zaloge. Leta 2024 lahko nato ponovno gradimo dobičkonosno podjetje,« je dejal.

Prihodnje leto bo sicer eno ključnih za proizvajalce športne opreme, saj bodo na sporedu tako olimpijske igre kot evropsko prvenstvo v nogometu.

Adidas je danes potrdil tudi rezultate lanskega poslovanja. Čisti dobiček je strmoglavil za 83 odstotkov na 254 milijonov evrov.