»Ustava Republike Slovenije v 155. členu ne dopušča retroaktivnosti pri uporabi zakonov, zato nas čudi, da je višje sodišče pri svoji razsodbi uporabilo princip retroaktivnosti, in sicer z uporabo Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL). ZVEtL je namreč stopil v veljavo skoraj leto dni po prenosu lastninske pravice z Mestne občine Ljubljana na Bežigrajski športni par skladno s takrat veljavno zakonodajo. Zaradi retroaktivnega pristopa smatramo, da je razsodba neustavna,« je zapisal v odzivu in dodal: »Še vedno verjamem, da bomo prišli do konca, ki bo pravičen.«

Odločitev sodišča je vezana na parcelo, ki jo Mestna občina Ljubljana (Mol) kot svoj delež vložila v podjetje Bežigrajski športni park (BŠP). Prebivalci naselja Fond so postopek ugotovitve skupnega pripadajočega zemljišča začeli jeseni 2009. Kot je v njihovem imenu v ponedeljek sporočila Karmen Stariha, je višje sodišče v vseh točkah zavrnilo pritožbi in potrdilo dosedanje ugotovitve ter odločitve.

»S to odločitvijo višjega sodišča je sklep o ugotovitvi skupnega pripadajočega zemljišča postal pravnomočen, etažni lastniki v Fondu pa smo tudi pravno - formalno postali lastniki skupnih zemljišč v naselju,«" je še zapisala Karmen Stariha. Kot je pojasnila, pritožba na sklep v okviru rednih pravnih sredstev ni več možna, nasprotna stran ima le še možnost vložitve predloga za dopustitev revizije.

Na sodbo višjega sodišča se je v torek odzval ljubljanski župan Zoran Janković ter napovedal, da bo Mol vložila pobudo za revizijo. Napovedal je tudi, da se bodo predstavniki Mol še v tem tednu srečali s partnerji projekta Pečečnikom in Olimpijskim komitejem Slovenije.

Trenutno sicer na ministrstvu za naravne vire in prostor v ponovljenem postopku odločajo o gradbenem dovoljenju za projekt BŠP.