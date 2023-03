»Čeprav rad zbiram zabavne teorije zarote o ukrajinski vladi, moram povedati, da Ukrajina nima ničesar opraviti z nesrečo v Baltskem morju in nima nobenih informacij o proukrajinskih sabotažnih skupinah,« se je na navedbe časnika po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odzval Mihajlo Podoljak, svetovalec predsednika Volodimirja Zelenskega.

Podatki, ki so jih zbrale ameriške obveščevalne službe, kažejo, da so bili za sabotažo na obeh plinovodih odgovorni »nasprotniki ruskega predsednika Vladimirja Putina«, piše New York Times. Za sabotažo naj bi stala »proukrajinska skupina«, navaja časnik na podlagi informacij ameriških obveščevalcev, vendar pa ni objavil podrobnosti o elementih ali identiteti te skupine.

Po navedbah ameriških uradnikov nič ne kaže na to, da bi bil v sabotažo vpleten ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, poroča AFP.

Eksplozije, ki so septembra lani odjeknile na plinovodih Severni tok 1 in 2, in povzročile uhajanje plina na štirih mestih, so bile sabotaža, je novembra po preiskavi potrdilo švedsko tožilstvo. Kot dokaz je navedlo, da so v bližini plinovodov preiskovalci našli sledove eksploziva.

Vzroki eksplozij še vedno niso znani. Ukrajina je krivdo za eksplozije pripisala Rusiji, medtem ko je ruski predsednik Vladimir Putin dogodek označil za dejanje mednarodnega terorizma.