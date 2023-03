V Londonu se je tekma začela z desetminutno zamudo zaradi težav Nemcev z londonskim prometom. Pri obeh ekipah je manjkalo kar nekaj nogometašev, pri domačih med drugimi Thiago Silva, Mason Mount, Edouard Mendy in drugi, pri gostih pa predvsem Karim Adeyemi in Youssoufa Moukoko. Za nameček je že po štirih minutah tekmo zaradi poškodbe končal še Julian Brandt.

So pa odločneje začeli Angleži, ki so prvo tekmo izgubili z 0:1, imeli nekaj priložnosti, tudi Kai Havertz je eno zapravil, pozneje pa so gosti prevzeli pobudo in nadzor, nevarno pa je meril predvsem Marco Reus s prostega strela v 17. minuti, izkazal se je Kepa Arrizabalaga. Čeprav so imeli Nemci več kot dve tretjini časa žogo v posesti, pa so bili dotlej najbližje zadetku domači, ko je v 28. minuti Havertz zadel vratnico.

Nemec je v 38. minuti tudi lepo zadel s strelom z roba kazenskega prostora, toda pred tem je bil Raheem Sterling za malenkost v prepovedanem položaju. V 40. minuti je po pritisku Chelseaja poskusil z osmih metrov poskusil še Joao Felix, vendar se je izkazal Alexander Meyer, rezervni vratar, ki je tokrat dobil priložnost zaradi nekoliko načetega Gregorja Kobla. Je pa slednji klonil v 44. minuti, ko ga je s strelom pod prečko premagal Sterling z desetih metrov.

Kmalu po začetku drugega polčasa je Chelsea dobil še enajstmetrovko po igranju z roko Mariusa Wolfa. Z bele pike je v 50. minuti streljal Havertz, vendar zadel le vratnico. Toda Havertz je dobil še eno priložnost, saj so igralci (obeh ekip) ob prvem strelu prehitro stekli v kazenski prostor, v drugo pa je zadel za 2:0.

V 58. minuti je pri BVB iz bližine zgrešil Jude Bellingham, pozneje je moral dvakrat resneje posredovati še Chelseajev vratar, so pa v 76. minuti še en zadetek dosegli Angleži, a spet so ostali brez njega zaradi prepovedanega položaja. Kljub temu pa so do konca ob pritisku gostov ubranili prednost in končali niz desetih zmag rumeno-črnih.

Benfica nadigrala Brugge

V Lizboni pa je Benfica, ki je že v Bruggeu zmagala z 2:0, na povratni tekmi hitro opozorila nase, saj je že v drugi minuti dosegla gol prek Joaa Maria, vendar so sodniki dosodili prepovedan položaj. Tudi sicer je bila nevarnejša, povedla pa v 38. minuti po lepi ekipni akciji in zaključku Rafe Silve. Podajalec pri tem zadetku Goncalo Ramos pa je v sodniškem dodatku prvega dela še povečal prednost Benfice.

Prav Ramos je v 57. minuti poskrbel že za 3:0, tako da je bil četrtfinalist znan že precej pred koncem povratnega obračuna. Joao Mario z enajstmetrovko v 71. in David Neres z golom v 77. minuti sta postavila le še piko na i zanesljivi uvrstitvi med osem. Bjorn Meijer je v 87. minuti dosegel častni gol za goste.

V sredo ob 21. uri bosta novi tekmi. Paris Saint-Germain bo v Münchnu lovil zaostanek z 0:1 proti Bayernu, Milan pa bo v Londonu proti Tottenhamu branil 1:0.

Preostale povratne tekme bodo 14. in 15. marca. Napoli bo doma skušal potrditi prednost 2:0 s prve tekme proti Eintrachtu iz Frankfurta, branilec naslova Real Madrid je z eno nogo že med osmerico, potem ko je v Liverpoolu zmagal s 5:2, milanski Inter Samirja Handanovića bo v Porto potoval s prednostjo 1:0, Leipzig Kevina Kampla pa bo šel na gostovanje k Manchester Cityju z izidom 1:1.

Žreb četrtfinalnih in polfinalnih parov bo nato 17. marca, četrtfinalni obračuni pa bodo na sporedu 11., 12. s prvimi ter 18. in 19. aprila s povratnimi tekmami. Prvi polfinalni tekmi bosta 9. in 10. maja, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 10. junija v Istanbulu.