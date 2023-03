Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je v torek podelila nagrade petim vidnim gospodarstvenikom, ki trajnostno ustvarjajo presežke, imajo večletne odlične rezultate na domačem in svetovnih trgih in razpolagajo z inovativno poslovno filozofijo. Prejeli so jih direktorji družb Igor Zorko (ZZI), Andrej Lešnjak (Q Techna), Ivan Cajzek (GIC Gradnje), Primož Mlačnik (KO-SI) in Radko luzar (L-Tek).

»Gospodarstvo je motor, ki bo Evropo in Slovenijo peljal naprej, je na podelitvi nagrad poudaril predsednik vlade Robert Golob. Ob tem je napovedal, da bodo v prihodnjih tednih naredili pomembne premike v zakonodaji na področju pridobivanj dovoljenj za delo v Sloveniji, kajti eden ključnih problemov v gospodarstvu je trenutno pomanjkanje kadrov.

Igor Zorko se je v ljubljanskem družinskem podjetju ZZI zaposlil leta 1996 že v času študija in po upokojitvi očeta leta 2006 prevzel vodenje družbe. Od takrat jo vodi skupaj z bratoma in sestro. ZZI je IKT podjetje, ki po pojasnilih GZS temelji na odgovornem odnosu do zaposlenih, družbe in okolja. Med drugim je avtor slovenskega in črnogorskega carinskega sistema ter več drugih kritičnih informacijskih sistemov javne uprave. Čisti prihodki v podjetju v zadnjih treh letih rastejo povprečno po 23-odstotni stopnji, dodana vrednost pa se je v tem času povečala za 30 odstotkov letno.

Doktor strojništva Andrej Lešnjak je direktor družbe Q Techna iz Ljubljane od 2001, ene vodilnih slovenskih družb na področju zagotavljanja in kontrole kakovosti, izobraževanja in certificiranja na elektroenergetskih, farmacevtskih, infrastrukturnih objektih ter na drugih objektih, ki vključujejo zahtevne tehnologije. S svojimi storitvami so prisotni od Azije do Severne Amerike, v zadnjem letu je podjetju po navedbah GZS uspel tudi preboj na zahtevni trg Združenih arabskih emiratov. Čisti prihodki v podjetju v zadnjih treh letih rastejo povprečno po nekaj več kot šestodstotni stopnji, dodana vrednost pa se je v tem času povečala za sedem odstotkov letno.

Ivan Cajzek, sicer tudi podjetnik leta za 2022 po izboru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, je podjetje GIC Gradnje ustanovil leta 1990, v obdobju njegovega 32-letnega vodenja pa je postalo prepoznaven igralec na trgu v Sloveniji in v delu Hrvaške. Pred nekaj leti je nastala tudi skupina GIC, v kateri posluje več kot 10 podjetij. Družba GIC Gradnje se ukvarja z izvajanjem celovitih storitev v gradbeni panogi in sodeluje tudi pri najzahtevnejših projektih, kot so letališča, pametne tovarne, poslovne stavbe ... Podjetje se ponaša z več kot 1000 dokončanimi projekti; med drugim je nedavno zgradilo novi terminal na ljubljanskem letališču. Čisti prihodki v podjetju v zadnjih treh letih rastejo povprečno po petodstotni stopnji, ustvarjena dodana vrednost pa se je v tem času povečala za osem odstotkov letno.

Primož Mlačnik je direktor slovenjgraškega podjetja KO-SI od leta 2007, enega od vodilnih proizvajalcev tehnoloških izdelkov iz naravnih vlaken na evropskem trgu. S svojimi izdelki so prisotni v več kot 30 državah. V podjetju po navedbah GZS sledijo napredku biotehnologije in eko-vezivnih materialov ter se povezujejo s ponudniki in univerzitetnimi centri znanj. V podjetju raziskujejo možnost uporabe novih naravnih materialov za tehnične namene, predvsem uporabo ostankov rastlin, ki so v veliki meri neizkoriščeni. Čisti prihodki v podjetju v zadnjih treh letih rastejo povprečno po sedemodstotni stopnji, ustvarjena dodana vrednost pa se je v tem času povečala za 20 odstotkov letno.

Radko Luzar je šentjernejsko podjetje L-Tek ustanovil leta 1994; usmerjeno je v raziskave, razvoj in proizvodnjo elektronskih modulov, elektromehanskih komponent in programskih rešitev za raznovrstne panoge. Velja za ponudnika celovitih rešitev, od ideje do produkta, od svetovanja do zagotavljanja kakovostne serijske proizvodnje ter izdelave kompleksnih visokotehnoloških proizvodov majhnih in velikih serij. Njihovi razvojniki skupaj s partnerji delujejo na segmentu rešitev interneta stvari, medicinskih pripomočkov in razvoju tehnoloških postopkov za lastne potrebe. Čisti prihodki v družbi v zadnjih treh letih rastejo povprečno po 22-odstotni stopnji, dodana vrednost pa se je v tem času povečala za 26 odstotkov letno.

*** Nagrado GZS je doslej, vključno z letošnjimi nagrajenci, prejelo 360 gospodarstvenikov in 30 gospodarstvenic.