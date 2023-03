Tina Šutej si želi skoka prek petih metrov

Na sedežu Atletske zveze Slovenije so včeraj pripravili sprejem najboljšim atletinjam z evropskega dvoranskega prvenstva v Carigradu. »Kot veste, sem bila po osvojeni srebrni kolajni zelo jezna, saj sem si želela zlate. Ko sem v ponedeljek prišla domov in pogledala skupaj vse štiri osvojene kolajne z največjih tekmovanj, so se misli umirile in sem bila na dosežek v Turčiji ponosna,« je pojasnila 34-letna skakalka ob palici Tina Šutej in odločno dejala: »Moji cilji bodo ostali tudi v prihodnosti najvišji. Verjamem, da me čaka še nekaj uspešnih let, v katerih se želim nekoč z največjega tekmovanja vrniti z zlato kolajno. Ena mojih velikih želja je tudi skok prek petih metrov.« Primož Feguš je priznal, da se mu še kar smeji po uspehih v Carigradu, kjer je bil prvič v vlogi predsednika AZS. Šef stroke Albert Šoba je bil ponosen, ker je reprezentanca uresničila visoke cilje, ki jih je napovedal pred prvenstvom, in sicer dve kolajni in dva finala do osmega mesta, ki sta ga s petim in osmim mestom dosegli skakalka troskoka Neja Filipič in tekačica na 3000 metrov Maruša Mišmaš. Dodal je, da je pred atleti junija naslednje veliko in pomembno tekmovanje, in sicer nastop na ekipnem evropskem prvenstvu, na katerem bodo lahko uspešni le, če se bodo vsi atleti povsem podredili nastopu in številni med njimi dva dni tekmovali v več disciplinah.