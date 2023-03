Velenje se ne more ravno pohvaliti, da je odbojkarsko mesto, čeprav je tam doma dolgoletni slovenski reprezentant Dejan Vinčić, vendar bo sobota vseeno v znamenju odbojke. Prvič v zgodovini bo finale pokala Slovenije, ki letos poteka v nekoliko drugačni obliki, brez zaključnega turnirja, namesto katerega bosta le dve finalni tekmi. To pa ni edina novost, druga je, da bodo na obeh finalnih tekmah uporabili sistem za videoanalizo, tako imenovani challenge.

Že nekako po tradiciji zadnjih trinajst let v finalu ženskega pokalnega tekmovanja igrajo kamniške in mariborske odbojkarice, le leta 2015 so Kamničankam nastop v finalu preprečile Koprčanke. Lani so v ljubljanski dvorani Tivoli slavile Kamničanke, ki so, vsaj na papirju, tudi tokrat v vlogi favoritinj. Obračun med Kamničankami in Mariborčankami bo še toliko bolj zanimiv zato, ker bo to že njihova peta zaporedna tekma v 14 dneh. Tri so že odigrale, četrta pa bo nocoj, ko bo v Kamniku na sporedu povratna polfinalna tekma srednjeevropske lige.

»V tem trenutku ima Calcit Volley močnejšo zasedbo od naše, morda celo najmočnejšo v zadnjih letih, vendar si želim, da bi igrali v polni zasedbi, vemo pa, da je v finalu vedno vse odprto,« je pred sobotno tekmo dejaltrener Nove KBM Branika​ Bruno Najdič. Z njim se strinja tudi Lucille Charuk, kapetanka kamniške ekipe. »Ne me ne Mariborčanke na zadnjih medsebojnih tekmah nismo igrale z najmočnejšima postavama, zato bo to popolnoma drugačna tekma. Šlo bo le za en obračun, v katerem popravnega izpita ne bo.«

Nekaj podobnega kot za ženski finalni obračun velja tudi za moškega. V zadnjem desetletju sta bolj ali manj redna finalista ACH Volley in Calcit Volley. Več uspeha imajo Ljubljančani, ki so pri trinajstih osvojenih naslovih. Štiri so osvojili tudi Kamničani, le da prvega leta 2001, zadnjega pa predlani. V lanski sezoni je kamniške odbojkarje v polfinalu zaustavil Merkur Maribor, v letošnji so bili na obeh polfinalnih tekmah boljši Kamničani, ki imajo v svojih vrstah Uroša Pavlovića, ki se edini lahko pohvali, da bo udeleženec zadnjih petih finalnih tekem. Tri so bile še v dresu ACH Volleyja, s katerim je bil dvakrat prvi, lani pa je igral za Mariborčane.

»Ker sem zadnja dva finala ostal brez zmage, si je letos toliko bolj želim. Na nedeljski prvenstveni tekmi smo oboji morda igrali z malce rezerve, ne mi ne oni nismo pokazali vsega, toda v soboto ne bo skrivalnic. ACH ima kakovostno ekipo, zato bomo morali več tvegati na servisu, in če bomo pri tem uspešni, se lahko nadejamo ugodnega izida,« je prepričan bloker Calcit Volleyja, ki ima nekaj skupnega s trenerjem Ljubljančanov Radovanom Gačičem. V soboto bosta edina, ki sta že igrala v velenjski Rdeči dvorani. Pavlović pred kakšnimi 13, 14 leti, ko je še igral košarko, medtem ko je bil Gačič pred 20 leti udeleženec množičnega rekreativnega turnirja.

»Pokalne tekme so vedno nekaj čisto drugega, zato štiri letošnje zmage nad Calcitom ne pomenijo nič. O tem smo se lahko prepričali v Italiji, kjer je Perugia, ki je v prvenstvu nepremagana, v polfinalu izgubila s Piacenzo. To je opomin tudi za nas, kajti prepričan sem, da bo Calcit naredil vse, da nas premaga. Težko je reči, kaj bo odločalo, vedno je lahko kaj drugega. Na nedeljski tekmi sta bila to servis in sprejem, ki bosta zagotovo pomembna tudi v soboto,« se težke naloge, ki je pred njegovimi varovanci, zaveda trener ljubljanskih odbojkarjev Radovan Gačič.