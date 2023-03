Slovenski rokometaši so se na prvi reprezentančni akciji po januarskem SP na Poljskem in Švedskem, na katerem so bili deseti, zbrali na pripravah v Ljubljani. Danes bodo odpotovali proti Črni gori, v domovino pa se bodo vrnili v petek in trenirali do povratnega dvoboja v Kopru. S seznama 21 vabljenih igralcev sta zaradi manjših težav odpadla Borut Mačkovšek (koleno) in Dean Bombač (viroza), oba člana madžarskega kluba Pick Szeged, naknadno pa je poziv prejel Miha Zarabec (Kiel). Po zdravstvenih težavah se je vrnil Nik Henigman, Matej Gaber, ki je po SP igral tri tekme in se mu je zdravstveno stanje malce zapletlo, pa je na bolniški. Zaradi še vedno nerešenih osebnih zadev manjka Klemen Ferlin, na osnovi dogovora s selektorjem Urošem Zormanom pa tudi Gašper Marguč.

V prvih dveh krogih v balkanski skupini 7 v kvalifikacijah za EP 2024 v Nemčiji je Slovenija oktobra lani dvakrat zmagala. Najprej proti Bosni in Hercegovini v Mariboru z 28:20, nato še proti Kosovu v Prištini z 29:24, ista nasprotnika pa je premagala tudi Črna gora: Kosovo z 29:20 v Podgorici ter Bosno in Hercegovino s 36:25 v Sarajevu. Z uvrstitvijo na Euro 2024 Slovenija ne bo imela težav, kajti iz osmih skupin bosta napredovali po dve najboljši reprezentanci in še štiri najboljše tretjeuvrščene.

Favorizirani Slovenci in Črnogorci so se nazadnje pomerili na januarskem SP, ko je ekipa selektorja Zormana v dvorani Tauron Arena v Krakovu zmagala z 31:23. »Pričakujem, da bomo uspešno nadaljevali v slogu, v kakršnem smo končali na Poljskem, in zraven naredili še kakšen korak naprej tako v igri kot pri gradnji kulta reprezentance. Ni prav nobenega razloga, da bi nazadovali. Kljub odsotnosti nekaterih nosilcev igre imamo igralski kader, ki je zelo kakovosten in v katerega verjamem. V naši reprezentanci so seveda določene kadrovske spremembe, a vsak nov igralec se bo moral prilagoditi ekipi ter njenemu sistemu igre, ne pa obrnjeno. Kdor se ne bo ujel z ekipo na igrišču in zunaj njega, pač ne bo v reprezentanci,« je odločen selektor Uroš Zorman.

Latković se je odločil za Slovenijo

»Pred naslednjimi velikimi tekmovanji moramo odpraviti predvsem črne minute in številne napake v igri na najpomembnejših tekmah. Na letošnjem SP smo na tekmah proti Franciji in Španiji, ki smo jih izgubili, imeli v kosu od šest do osem črnih minut brez gola, kar je absolutno preveč, in po 15 tehničnih napak, manjkali pa so tudi streli od daleč,« se zaveda Zorman, ki ga jutri v legendarni dvorani Morača v Podgorici čaka drugačna Črna gora kot januarja v Krakovu. Takratnega selektorja Zorana Roganovića je zamenjal nekdanji vratar in hrvaški reprezentant Vlado Šola, ki bo prav proti Sloveniji debitiral v novi vlogi, nekaj sprememb pa bo menda tudi v igralskem kadru. Za zdaj je znano, da Šola, olimpijski in svetovni prvak s Hrvaško, ne bo mogel računati na Nemanjo Grbovića, ki se je poškodoval na SP 2023, v reprezentanco ni poklical nekaterih izkušenih igralcev, vrnili pa naj bi se nekateri nosilci igre, ki jih ni bilo na Poljskem.

A Zorman se zaveda, da Črnogorci v zelo kratkem času ne morejo poskrbeti za drastične spremembe. »Po le nekaj treningih noben selektor na svetu ne more veliko spremeniti v igri. Kar se tiče tekme v Podgorici, se dobro zavedamo, da nas čakata polna dvorana in vroče vzdušje. A vsak vrhunski športnik živi za takšne tekme, kar je lahko za nas tudi velik plus. Polne tribune pričakujemo tudi v Bonifiki, ki je na reprezentančnih tekmah vedno bogato obiskana,« napoveduje Zorman, ki je že pred prvo tekmo s Črnogorci dobil pomembno bitko z novim selektorjem Šolo. Hrvat je na svoj seznam uvrstil tudi desnega zunanjega igralca Mirka Latkovića, ki igra v Trimu, katerega trener je Zorman. A komaj 17-letni levoroki ostrostrelec se je Šoli (ne)pričakovano zahvalil za vabilo in ga dodatno šokiral še z novico, da se je po pogovorih z Zormanom odločil za igranje za Slovenijo. »Ne razumem njegove odločitve. Nanj sem resno računal,« je priznal Vlado Šola za igralca, ki je prišel v Trebnje pred dvema letoma, v letošnji sezoni pa kot posojen igralec Trima nastopa za Dobovo.

*** Dobro se zavedamo, da nas v Podgorici čakata polna dvorana in vroče vzdušje. A vsak vrhunski športnik živi za takšne tekme, kar je lahko za nas tudi velik plus. Uroš Zorman, selektor Slovenije