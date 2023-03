V Franciji je včeraj potekala že šesta splošna stavka letos proti pokojninski reformi in zvišanju upokojitvene starosti z 62 na 64 let. Spet so jo podprli vsi sindikati, tako da je vozil le vsak peti vlak oziroma vsak četrti na pariški podzemni železnici, četrtino poletov so odpovedali, marsikje ni bilo pouka, smetarji pa niso pobirali smeti. Stavko je spremljalo okoli 300 protestnih shodov po vsej državi, tudi v številnih manjših mestih.

Blokiranih osem rafinerij

Če v boju proti pokojninski reformi doslej ni bilo večje gospodarske škode, so tokrat radikalni sindikati, kot sami pravijo, »dali v višjo prestavo«. Med drugim so blokirali vseh osem rafinerij in onemogočili distribucijo pogonskih goriv. Nekateri iz sindikata CGT celo menijo, da je treba »spraviti francosko gospodarstvo na kolena«.

CGT namerava tudi v naslednjih dneh z blokadami onemogočati normalen vsakdanjik. Po novem se vsak dan v vsakem podjetju skupščina zaposlenih odloči, ali se bo stavka naslednji dan nadaljevala. CGT ​ k stavki poziva tudi zaposlene v velikih podjetij, kot je Renault. Sindikat CFDT, ki je največji in bolj zmeren, k udeležbi v stavki poziva zlasti zaposlene v trgovinah, ni pa naklonjen blokadam.

Če na črpalkah zmanjka goriva, bi to lahko prineslo obrat

Zdi se, da bo uspeh stavke odvisen prav od tega, ali se bodo blokade v naslednjih dneh nadaljevale. Če bo namreč na bencinskih črpalkah zmanjkalo goriva in bi bila dostava blaga onemogočena, bi lahko vlada zakon o pokojninski reformi morebiti celo res umaknila. Med gibanjem rumenih jopičev konec leta 2018 se je namreč izkazalo, da se nasilje splača. Je pa tak pristop dvorezen meč. Če ne bo bencina, če dolgo nihče ne bo pobiral smeti in če vlaki več dni ne bodo vozili, se lahko ljudje tudi odvrnejo od podpore stavki. Trenutno je po agenciji IFOP 65 odstotkov Francozov za stavko vse do pokojninske kapitulacije predsednika Emmanuela Macrona.

CGT je za zaostritev stavke izbral 7. marec, ker bi lahko vladni poslanci ob podpori desnih republikancev že sredi tega meseca potrdili reformo. Macron, od katerega EU zahteva znižanje proračunskega primanjkljaja, pa upa, da zaposleni ne bodo hoteli izgubiti prevelikega dela plače, saj na stavkovni dan ostajajo brez nje, sindikalno nadomestilo pa je nizko. Republikanci medtem zahtevajo »blokado tistih, ki izvajajo blokade«, proti blokadam je tudi največja opozicijska stranka Nacionalni zbor Marine Le Pen, ki sicer podpira proteste. V Nepokorjeni Franciji radikalnega levičarja Jean-Luca Mélenchona pa so pred nekaj dnevi pozvali dijake in študente, naj podprejo stavko in blokirajo vhode pred gimnazijami in fakultetami. V torek je do takšnih blokad prišlo na 20 univerzah.