Energetska draginja pospešila solarizacijo

V zadnjem letu dni je sovpadlo več različnih dejavnikov, ki so ugodno vplivali na razmah sončnih elektrarn v državi. Poleg politično-administrativnih ugodnosti sta največji pospešek sončni renesansi dala energetska draginja, ki je spodbudila državljane k samooskrbi, in napovedana sprememba v načinu obračunavanja porabljene in proizvedene energije.