Kokainski nilski konji si imena niso prislužili na enak način kot medved na kokainu, katerega zgodbo lahko trenutno spremljamo v kinih, ampak imajo le to (ne)srečo, da jih je v Kolumbijo pred več kot 30 leti pripeljal Pablo Escobar. Kralj kokaina, prelivanja krvi, žensk in kriminala pa tudi eksotičnih živali. In kar si Escobar zaželi, to tudi dobi. Kot eden najbogatejših zlobnežev v zgodovini, znašel se je celo na naslovnici priznane revije Forbes, si je lahko na luksuznem posestvu Hacienda Napoles privoščil postavitev zasebnega živalskega vrta. A če so Titu za zasebno zbirko na Brionih za naše okolje ne ravno tipične živali kot diplomatska darila podarjali voditelji držav z vsega sveta, jih je Escobar v svojo domovino moral pretihotapiti. Družbo so mu delali antilope, sloni, žirafe, poniji, eksotične ptice in tudi ene najbolj smrtonosnih živali na svetu – veliki povodni konji. Ko so zloglasnega narkokralja leta 1993 ubili, je njegovo posestvo začelo propadati. Ker so bili stroški vzdrževanja živali za mestne oblasti previsoki, so jih podarili živalskim vrtovom. Štirje nilski konji, en samec in tri samice, so se institucionalnemu življenju pod drobnogledom ljudi uprli in pobegnili v naravo, se naselili v reko Magdaleno in uživali. Nenadzorovano življenje v okolju, v katerem nimajo naravnega sovražnika, jim je še predobro delo, hrane je bilo več kot dovolj, očitno pa jim je godilo tudi podnebje. Na veliko so se razmnoževali. Danes ocenjujejo, da jih ob reki živi od 130 do 160, v dokaj kratkem času pa bi se njihovo število lahko podeseterilo. A že zdaj te živali rušijo naravno ravnovesje v okolju, ki sploh ni njihovo naravno. S svojimi izločki namreč povzročajo kemične spremembe v vodi, kar že ogroža ribe, posledično pa to negativno vpliva na človeka. Naravovarstveniki so jih že pred časom označili za ekološko tempirano bombo, kolumbijske oblasti pa lani za invazivno vrsto, s čimer so odprle vrata za lov nanje.

Novi dom v Indiji in Mehiki

Strokovnjaki so imeli v zadnjih letih različne predloge, kako ustaviti rast populacije ali jo vsaj omejiti. Živali so streljali s puščicami kontracepcije, toda uspeh je bil le delen, kastracija in sterilizacija bi delovali, a bi za vsako žival poseg stal več deset tisoč dolarjev, poročajo tuji mediji. Oblast pa z denarjem nikoli ni bila tako radodarna kot »robinhoodovski« Pablo. Zato je tudi ta načrt splaval po vodi. Zdaj so se domislili nečesa novega – če pred tridesetimi leti povodnih konjev zaradi njihove velikosti ni bilo tako enostavno prepeljati na drugo lokacijo, je danes to malce lažje. Nov dom jim bodo skušali najti v naravnih rezervatih v Mehiki in Indiji. Bližje domovini bi jih ostalo deset, okoli šestdeset pa bi jih poslali v Azijo. Na pot jih bodo odpravili v posebej za ta namen zgrajenih zabojih, v katere bi jih spravili pri polni zavesti. Pomirjevalo naj bi jim dali le v nujnih primerih, če bi med letom postali preveč nemirni. Če ne bo težav z dokumentacijo, bi lahko živali v svojem novem domu pristale že v prvi polovici letošnjega leta.

Gre za tako imenovani proces translokacije, je za medije pojasnil Anibal Gaviria, guverner province Antioquia, s katerim bi okoli tono in pol težke živali iz države, ki ni njihov naravni habitat, preselili v drugo, ki prav tako ni. »Cilj je bil najti države, ki jih lahko sprejmejo, ustrezno poskrbijo zanje in nadzorujejo njihovo razmnoževanje,« je guverner Gaviria pojasnil za radio Blu. V Afriko jih ne morejo niti ne smejo poslati. S tem bi namreč tvegali, da naredijo več škode kot dobrega, tako za živali kot za ekosistem, je bila za CNN jasna profesorica biologije na Univerzi Javeriana v Bogoti Maria Angela Echeverry. S selitvijo živali ali rastline v drugo okolje namreč preselimo tudi njihove patogene, bakterije in viruse. »S tem bi lahko v Afriko prinesli nove bolezni, ne le za nilske konje v divjini, temveč za celoten ekosistem, ki bolezni prej ni poznal,« je pojasnila. Kolumbijska oblast se iz vsega srca želi naučiti nadzorovati tudi tistih nekaj deset povodnih konjev, ki bodo ostali doma. Kljub kakšnemu neljubemu nasilnemu incidentu so namreč tako pri domačinih kot turistih zelo priljubljeni. Ko je bil Escobar še živ, je imelo lokalno prebivalstvo v njegovem živalskem vrtu vedno prost dostop do živali.