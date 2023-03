Mislim svoje mesto: Vizija ali utopija

Kdor razmišlja o prihodnosti mest, se srečuje z dvema scenarijema. Prvi je pesimističen in napoveduje, da bodo mesta prenatrpana in razklana v zaprte skupnosti premožnih in zasmetene slume obubožanih. Nad njimi visi smog, ulice se utapljajo v prometnem kaosu. Podobe, ki jih vidimo v marsikateri znanstvenofantastični grozljivki, se spremenijo v resničnost, meščane poleg slabega zraka in kriminala ubijajo še visoke temperature vročinskih otokov goste pozidave.