Kitajsko-ameriški odnosi so resno zašli s poti, in če Washington ne bo spremenil svojega izkrivljenega odnosa do Pekinga ter pritisnil na zavoro, bodo sledili konflikti in konfrontacije. Tako je v torek dejal novi kitajski zunanji minister in nekdanji veleposlanik v ZDA Qin Gang, ki je funkcijo prevzel ob prelomu leta, zdaj pa je imel ob robu letnega zasedanja kitajskega ljudskega kongresa prvo tiskovno konferenco.

Sedanja ameriška vlada Kitajsko v svoji strategiji nacionalne varnosti opredeljuje kot »najpomembnejši geopolitični izziv Ameriki«. Qin pravi, da to za medsebojne odnose pomeni, kot bi na srajci že prvi gumb zapeli narobe. »Omejevanje in zatiranje ne bosta Amerike naredila velike. Ne bosta ustavila preporoda Kitajske,« je dejal.

ZDA pravijo, da kljub tekmovanju obstajajo možnosti sodelovanja s Kitajsko in da je v odnos treba vgraditi varovalke, ki bi preprečile, da tekma preskoči v konflikt. Qin je dejal, da to ne bo delovalo, če naj bi pomenilo, da Kitajska ne bo odgovorila z besedami in dejanji, »kadar jo napadajo ali blatijo«. V še eni prispodobi je Qin državi primerjal s tekačema na olimpijskih igrah, med katerima ne more biti poštene tekme, če eden nenehno poskuša spotakniti drugega.

Kitajska mora z Rusijo krepiti odnose v svetu, ki je vse bolj viharen, je tudi dejal 57-letni Qin​. Po njegovem se Peking zavzema za mir, medtem ko želi »nevidna roka« uravnavati konflikt v Ukrajini tako, da se stopnjuje. Zanikal je, da bi Kitajska pošiljala orožje Rusiji, a se vprašal, kako lahko ZDA zahtevajo, naj se tega vzdrži, ko same pošiljajo orožje Tajvanu.