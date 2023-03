Hrvaško združenje za turizem in razvoj podeželja Klub članov vasi je prejšnji teden podelilo 70 listin in posebnih priznanj v okviru državne nagrade sončnica podeželskega turizma (Suncokret ruralnog turizma), ki jo podeljujejo že deseto leto. Dogodek je gostil opatijski hotel Royal, predsednica društva Dijana Katica pa je ob tej priložnosti omenila 25-letnico delovanja društva.

Šampionski naslov občini Kneževi Vinogradi

Prijavljenih je bilo 161 kandidatov iz 18 hrvaških županij, prvič pa se jim pod okriljem državnega urada za Hrvate zunaj Republike Hrvaške pridružuje 16 kandidatov iz Bosne in Hercegovine. Soorganizatorica prireditve je bila Primorsko-goranska županija, saj so lani največ priznanj prejeli prav kandidati iz te županije. Do samega konca je bilo zelo negotovo letošnje tekmovanje med Zagrebško županijo, ki je prejela največ priznanj, in Osiješko-baranjsko županijo, ki pa je osvojila več zlatih priznanj in listin. Prav zato bodo prihodnje leto osrednjo slovesnost ob razglasitvi najboljših organizirali v slednji županiji, ki je osvojila tudi šampionski naslov zlata sončnica (najvišjo nagrado je prejela tamkajšnja občina Kneževi Vinogradi).

Osem kategorij in nova nagrada

Podelitev nagrade sončnica za podeželski turizem na Hrvaškem je projekt, v okviru katerega enkrat na leto ocenjujejo in predstavljajo tradicionalne vsebine, ohranjajo avtentičnost in povezujejo udeležence v podeželskem turizmu, nagrado pa podeljujejo v osmih kategorijah: turistične kmetije, tradicionalna gospodinjstva, tradicionalna gastronomija, vinski in obrtniški turizem, aktivni turistični objekti na podeželju, projekti kmečkega turizma ter tisti z zaščitenimi in tržnimi znaki. Poleg enega prvenstvenega priznanja so podelili zlate, srebrne in bronaste listine ter posebna priznanja, razdeljena po kategorijah. Letos so podelili tudi novo nagrado dr. Eduarda Kušena za poseben prispevek k razvoju in promociji turizma na podeželju. Nagrado bodo enkrat letno podelili osebam, društvom, ponudnikom storitev, turističnim društvom in drugim institucijam, ki so vložili izjemen trud in pomembno prispevali k razvoju in promociji turizma na podeželju ter izboljšanju podeželja.

Hrvaško združenje za turizem in razvoj podeželja Klub članov vasi poudarja, da so organizirali več kot 300 strokovnih in izobraževalnih seminarjev, konferenc in strokovnih srečanj ter štiri mednarodne znanstveno-strokovne kongrese o podeželskem turizmu. Člani društva pogosto delujejo kot svetovalci turističnim destinacijam na podeželju z namenom dviga kakovosti produktov in storitev.

Nagrajeni Kneževi Vinogradi Občina Kneževi Vinogradi je ena največjih ne samo v Osiješko-baranjski županiji, ampak tudi na Hrvaškem, leži pa v severovzhodnem delu Baranje. Rodovitne njive za kmetijsko pridelavo, položno južno pobočje Baranjske gore za vinogradništvo in sadjarstvo, sodobna mreža vodnih kanalov za namakanje, gozdovi in ​​ različne oblike turizma: vinski, lovski, ribiški, rekreativni ... Tudi številne prireditve so prava paša za oči, recimo Akademija iz blata o baranjskem tradicionalnem gradbeništvu in arhitekturi, Dnevi trgatve in Dnevi vina, prireditev Vaški dan v Zmajevcu, ki ponuja ustvarjalne delavnice, sejme, koncerte, razstave, predstave, tekmovanja in ocenjevanja vin ter bogato gastronomsko ponudbo ob spremljavi kakovostnih vin, in recimo Spomladanski sejem v Karancu, ki ga že tradicionalno organizirajo vsako leto na cvetno nedeljo, na katerem med drugim izberejo največjo, najdebelejšo in najlepšo slanino.