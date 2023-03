Hrvaška prestolnica bo že peto leto zapored gostila Festival svetlobe, kjer se bodo ponovno združile domišljija, umetnost in svetlobne tehnologije. Ob tej priložnosti je župan mesta Zagreb Tomislav Tomašević dejal, da je festival tudi odličen uvod v bogat turistični program mesta Zagreb. »Upam, da bo tudi tokrat odziv občanov velik in da bomo s prebujanjem svetlobe in čustev začeli razburljivo turistično pomlad, ki je pred nami. Tudi letos imamo priložnost gostiti umetnike iz Hrvaške in tujine, ki jim izrekam dobrodošlico, občane pa vabim k druženju in uživanju v dogodku, ki na zanimiv način napoveduje pomlad, nove začetke v mestu Zagreb in mnogih drugih mestih po Evropi in svetu.«

Po lanski premierni širitvi lokacij Festivala svetlobe letošnja izdaja ponovno vključuje Donji grad, kamor so vključili nekaj novih lokacij, da bi obiskovalcem olajšali ogled in zmanjšali gnečo. »S tem namenom smo dodali lokacije Ribnjak, Stara Vlaška, Kurelčeva ulica, Trg hrvaških velikanov in Trg žrtev fašizma, s katerimi smo zaokrožili vzhodni del mestnega jedra, novi lokaciji letos pa sta tržnica Dolac in Opatovina. Novost predstavljajo mednarodna sodelovanja z umetniki iz Francije, katerih uprizoritve si bo mogoče ogledati na štirih lokacijah (Dolac, Trg EU, Trg kralja Tomislava in Ribnjak), ter Italije in Nizozemske. Veseli me tudi hrvaško gostovanje iz Šibenika, ponovno pa so se nam pridružili umetniki iz Berlina,« pa je povedala Martina Bienenfeld, direktorica TZGZ.

Poleg Hrvaške TZGZ kot vedno izvaja spletne in tiskane akcije tudi na trgih Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Francije, Italije, Madžarske, Nizozemske, Nemčije, Skandinavije, Slovenije in Srbije, svetlobne konstrukcije in promocijski panoji pa so postavljeni tudi na terminalu za prihode letališča Franja Tuđmana v Zagrebu. Spomnimo, Festival svetlobe Zagreb je že od prve izdaje leta 2017 vključen v mednarodno organizacijo Festival of Lights International, ki je zagrebški festival postavil na svetovni zemljevid skupaj z mesti, kot so Berlin, New York in mnoga druga.

Otvoritveni program z laserskim šovom bo na sporedu v sredo, 15. marca, ob 19. uri na Letnem odru Tuškanac, festival pa bo, tako kot v preteklih letih, odprt od 18. do 23. ure. Pri organizaciji festivala je upoštevano tudi svetlobno onesnaženje, ki je zmanjšano na minimum in časovno omejeno, kar dodatno zagotavlja čim manjši vpliv na človeka in naravno okolje v celoti. Vsi programi so brezplačni.