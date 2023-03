Dobrih tisoč udeležencev tekaško-pohodne preizkušnje​ škraping na Pašmanu se je razveselilo sončnega jutra, ki ga je v zgodnjih urah popestrila rahla burja. »Vsekakor bodo pogoji za tek odlični,« je napovedal madžarski tekmovalec, ki se je odločil preizkusiti v najzahtevnejši disciplini – 45 kilometrov dolgem ultramaratonu. Osem prijavljenih tekmovalcev, med njimi tudi Slovenca Janez in Valerija Jelenc, je organizator ob osmi uri zjutraj odpeljal do Ždrelca, skrajnega severa otoka Pašman, kjer je bil start izredno zahtevne preizkušnje.

Škraping ima štiri tekaško-pohodne kategorije

»Letos smo privabili nekaj več kot tisoč tekmovalcev, ki so prišli iz dvanajstih držav, številčno pa za domačini kot vedno najbolj izstopajo prav Slovenci. Letos jih je na startu kar 144,« je povedala direktorica TZ Tkon Jelena Ugrinić ter dodala, da je škraping mednarodna treking tekma, ki je zanimiva predvsem za ekstremne športnike. »Škraping ima štiri kategorije – poleg ultramaratona, ki je namenjen res le najbolje pripravljenim športnikom, je tukaj še challenger, 25 kilometrov dolga, prav tako zahtevna preizkušnja. Tudi 12-kilometrska active trasa je privabila veliko ljudi, predvsem tiste, ki uživajo v naravi in jo v večini prehodijo. Najlažja preizkušnja, šest kilometrov dolg sprehod, pa je namenjena predvsem družinam. In teh na otok Pašman, tudi v poletnih mesecih, pride največ,« je še povedala Ugrinićeva.

Da bi izvedeli, od kod prihaja ime škraping, nas je Anđelo Palaškov, načelnik občine Tkon, izzval, da tudi sami izberemo enega od ponujenih izzivov in se odpravimo na pot. Za lažje razumevanje same trase pa je omenil, da škrapa v Dalmaciji pomeni oster kamen, ki jih pri njih ne manjka. Med krajšim sprehodom skozi kamnite ulice ribiškega mesta na južni strani Pašmana izvemo, da je škrapa značilna za kamnite otoške obale. Kamen je oblikovalo morje, ki je zaradi močnih neviht z vso silo udarjalo ob kopno in se zajedalo v apnenčasto kamnino, ki je danes na nekaterih mestih celo ostrejša kot britev. »In po tem ozkem kamnitem pasu nad morjem poteka ena najatraktivnejših tekem,« je povedal Palaškov, ki je pred začetkom preizkušnje pozdravil zbrane na startu.

Steze primerno označene

In čeprav se zdi tekma izredno nevarna, ima večina tekmovalcev pozitivne izkušnje, prav tako je bilo za varnost maksimalno poskrbljeno z morja, v stalni pripravljenosti so bili tudi gorski reševalci. »Steze smo že nekaj dni pred tekmovanjem označili, vsak tekmovalec pa se na pot poda tudi z mapo trase. Slovenci radi rečejo, da gre za neke vrste orientacijski pohod. Ob prijavi smo tudi zapisali kontaktne osebe v primeru, da bi se na poti kaj zalomilo,« je povedala Ugrinićeva in dodala, da je bilo na najdaljši trasi dvanajst kontrolnih točk. »Le tako je tekma regularna,« je še povedala in dodala, da so pri markiranju pazili, da niso posegali v naravo.

Brez Pašmana ni morja

Sicer pa je bila izbira točk dobro premišljena, saj ponujajo, kot nam je povedala skupina Slovencev – te smo ujeli pri stolpu na Straži, nepozabne razglede na vse strani otoka in naprej, proti Dugemu otoku in Kornatom. »Škraping je v prvi vrsti druženje. Že šesto leto smo tukaj že marca, sicer pa že vrsto let tudi poletje preživljamo na Pašmanu. S Ptuja nas je prišlo kar nekaj družin, tudi z manjšimi otroki,« je povedala Zdenka Mlenarič in dodala, da se bodo z otroki podali na krajšo preizkušnjo. »Bolje pripravljeni in z malo večjimi otroki pa bodo prehodili vseh 12 kilometrov.«

In res smo dobro razpoloženo ekipo srečali na eni od točk, kjer so si privoščili kratek počitek z domačim špricarjem. »Pot je dobro označena, jo pa tudi sicer dobro poznamo. V poletnih mesecih smo jo že prehodili, predvsem moški del skupine tudi na kolesu. Lahko rečem le, da brez Pašmana ni morja.« Čeprav se zdi število prehojenih kilometrov veliko, pa je pot, ki je speljana po makadamu in med oljčnimi nasadi na eni in morjem na drugi strani tako pestra, da čas hitro mine. »Najlepše pa je, da lahko med potjo skačemo po skalah, ves čas pa smo v pričakovanju nove točke, kjer se žigosamo,« pa je povedala mularija, ki se je izmenično vzpenjala na razgledni stolp.

Sejem otoških izdelkov

V zakulisju športnega dogajanja je v Interpretacijskem centru pomorske dediščine Tkon (vreden ogleda tudi sicer) potekal sejem hrvaških otoških izdelkov. »Namen sejma je spodbujati razvoj otoške pridelave, ohranjanje otoške tradicije in avtohtonosti ter blagovno znamko izdelkov s prestižno oznako 'hrvaški otočni proizvod', ki jo od leta 2010 nosi škraping,« je razložil Palaškov in dodal, da je na otoku Pašman z znakom HOP označenih več kot 40 izdelkov in spominkov, medtem ko je na območju občine Tkon s tem znakom označenih več kot 30 izdelkov.

Med izdelki razstavljavcev je bilo mogoče okusiti bogato ponudbo avtohtonih otoških izdelkov: ekstra deviško oljčno olje, različni likerji, marmelade, mila in kreme na osnovi oljčnega olja in zelišč, spominki iz školjk, pletene posode in lonci ter ročno izdelani izdelki iz vrvi, kot so bokobrani in pandule za ladje.

*** Škraping je prva preizkušnja za prihajajočo turistično sezono in priložnost za tuje obiskovalce, da si ogledajo otok v njegovi najčistejši in najpristnejši obliki.