Evropsko košarkarsko prvenstvo za ženske v Sloveniji in Izraelu se nezadržno približuje. Ljubljana in Tel Aviv bosta najboljše reprezentance na stari celini gostila med 15. in 25. junijem, danes pa bodo že znane tudi skupine. Na Brdu pri Kranju bo namreč žreb, v katerega se Slovenke, ki bodo nastopile na četrtem evropskem prvenstvu zapored, podajajo iz drugega kakovostnega bobna. Vse tekme v Sloveniji bodo v ljubljanski dvorani Stožice, ki bo poleg dveh predtekmovalnih skupin gostila tudi celoten finalni del.

Slovenija in Izrael sta imela kot gostitelja prvenstva možnost izbrati reprezentanco, ki bo igrala v posamezni državi. Češka je soglašala, da bo nastopila v Izraelu in v skupini skupaj z gostitelji. Slovenija se je za partnerstvo dogovorila s Srbijo, s tem da izbrani vrsti ne bosta v isti skupini.

V skupinskem delu bo 16 najboljših reprezentanc v Evropi razdeljenih v štiri skupine. Prvouvrščene reprezentance vsake skupine se bodo po odigranih treh tekmah neposredno uvrstile v četrtfinale. Drugo- in tretjeuvrščene reprezentance skupin pa bodo šle v repasaž za preostala štiri prosta mesta v izločilnih bojih.

Slovenija se je prvič na evropsko prvenstvo prebila leta 2017, ko je v Pragi v skupinskem delu prišla do ene zmage in zasedla 14. mesto. Dve leti kasneje v Nišu in Beogradu je zmogla do kvalifikacij za četrtfinale in po porazu z Belgijo osvojila končno deseto mesto. Deseta je bila tudi pred dvema letoma, ko sta prvenstvo gostili Španija in Francija. Naslov prvakinj bodo branile košarkarice Srbije. »Da je reprezentanca drugič zapored v drugem kakovostnem bobnu, je vsekakor novo lepo priznanje za slovensko košarko in dokaz, da delamo dobro. Žreb pričakujemo z zanimanjem, kakšnih posebnih želja glede nasprotnic pa nimamo. Kljub temu da bomo igrali pred domačimi navijači, se ne smemo postaviti v vlogo favorita, pač pa moramo napasti iz ozadja. Ne glede na to, kaj nam bo namenil žreb, obljubljamo bojevito in nepopustljivo igro. Slediti moramo svoji filozofiji. Cilj bo vsekakor preboj iz skupine, v tekmah na izpadanje pa je marsikaj mogoče,« pravi Grk na slovenski klopi Jorgos Dikeulakos.

Žreb na Brdu pri Kranju nestrpno pričakuje kapetanka slovenske izbrane vrste, sicer sestra izjemnega vratarja Atletica Madrid in slovenske nogometne reprezentance Jana Oblaka, Teja Oblak. »Nekaj povsem normalnega je, da si želimo čim lažje tekmice v skupinskem delu prvenstva, saj bi s tem imele nekoliko lažje delo za napredovanje v izločilni del turnirja. A glede na to, da si na domačem parketu želimo doseči odmeven rezultat, je vsekakor dejstvo, da bomo morale premagati tudi poimensko močnejše reprezentance. Upam, da bo sreča na naši strani.« Podobno razmišlja tudi Eva Lisec. »Upam, da nas bo malo spremljala tudi sreča. Na prvenstvu ne bo slabe reprezentance in za dosego dobrega rezultata bomo morale zmagovati ne glede na to, kdo bo stal na drugi strani igrišča.«