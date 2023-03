Mussolini je “naredil tudi kaj dobrega”

Če bi se bali vojne, ne bi razglasili neodvisnosti. Če bi bili prepričani, da se moramo najprej z Beogradom dogovoriti o naši bodočnosti, ne bi razglasili neodvisnosti. Če bi mislili, da lahko mednarodna skupnost posreduje in prisili sprte jugoslovanske republike k dogovoru, ne bi razglasili neodvisnosti. Če bi se bali za našo bodočnost, če bi verjeli tujim zunanjim ministrom, ki so nam govorili, da nas ne bodo priznali niti čez petdeset let, ne bi razglasili neodvisnosti. Skratka, Slovenija ve, da se je za dosego velikih ciljev treba boriti in da je pot do zmage kruta in negotova, a jo je treba prehoditi do konca.