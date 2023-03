Mnogi zgodovinarji in analitiki vojn vidijo razloge, ki pripeljejo do vojnem, v nakopičenih in nerazrešenih gospodarskih problemih in krizah. Te so pogosto tudi plodna tla za razraščanje nacionalizmov in različnih ideologij, ki vedno najdejo sovražnika. Evropska unija je bila ustanovljena, da z vzpostavitvijo gospodarskega sodelovanja vzpodbudi trajno spravo med Francijo in Nemčijo in ohrani mir in svobodo med narodi Evrope. Gospodarsko sodelovanje, združevanje naj bi preprečilo ustvarjanje antagonizmov med državami.

Kot kažejo dogodki, je Rusija napadla Ukrajino, ko se je ta začela približevati EU in s tem gospodarsko ločevati od Rusije. Priključitev gospodarstva Ukrajine po eni strani pomeni ločitev na drugi strani. Tako kot so utemeljitelji EU videli gospodarsko združevanje kot pogoj za mir in sodelovanje med državami, so tudi danes prisotna mnenja, da bi bilo treba zagotoviti pogoje za mir s približevanjem gospodarstva ne samo Ukrajine, ampak tudi Rusije evropskemu gospodarstvu, ne pa z njihovim ločevanjem.

Majda Koren, Ljubljana