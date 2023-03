Zgodovinsko primerjavo z letom 2023 pa je treba posodobiti tako, da bo odsevala strategijo konflikta hladne vojne. Odločilna prelomnica v hladni vojni med ZDA in takratno Sovjetsko zvezo se je zgodila leta 1972, ko je ameriški predsednik Richard Nixon šel na Kitajsko in se nazadnje pridružil Mao Cetungu pri izvedbi uspešne triangulacijske strategije proti Sovjetom. Danes pa so ZDA tiste, ki so na udaru podobne triangulacijske hladne vojne v novi različici. Kitajska se je namreč pridružila Rusiji v partnerstvu »brez omejitev«, to pa cilja na zrušenje hegemonske moči ZDA. Ta pivot v razmerju moči med velesilami pa nam dogodke iz leta 1914 približa v še večji ostrini kot doslej.

Vsaka stran je namreč od enega do drugega incidenta globoko prepričana o pravilnosti svojega moralnega stališča. Za ZDA je kitajski nadzorni balon ogrožal njihovo nacionalno suverenost. Kitajska pa kot podobno grožnjo razume ameriško podporo Tajvanu. Vsak člen v verigi dogodkov pa proži kaskadni tok povračilnih odzivov in nihče ne prepozna razsežnosti kolateralnih posledic tega globoko konfliktnega odnosa.

Zdi se, da vse tri velike sile – Ameriko, Kitajsko in Rusijo – muči amnezija. Kot bi izgubile spomin na dobro znane dogodke v zgodovini, tavajo po poti stopnjevanja konflikta se ne ozirajo na iskro, ki lahko preskoči. Tako kot je preskočila leta 1914. x Finance/Project Syndicate