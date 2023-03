Poleg simbolnega priznanja je nagrada vsebovala tudi 25.000 evrov. (Če se pošalim, so podeljevalci gotovo vedeli, da težko preživi s predsedniško plačo.) A kam z denarjem? Pahor ga je najprej hotel – kako plemenito – podariti ljubljanski pediatrični kliniki, a to ne gre, ker denar menda spada v državni proračun.

Pa so se znašli, Pahor in zaposleni v njegovem uradu. Prepričani so, da je to krivično in da bi ga moral izkoristiti sam: »Nagrado je dobil za dela, ki jih je opravil on, in ne država,« pravijo, »zato naj gre denar za njegovo nadaljnje delovanje, v pisarno bivšega predsednika«. Mu bo uspelo? A ne bi bilo bolje, da bi šel proračunski denar v bolj potrebne namene, kot je Pahorjeva promocija? Ali morda, če verjamemo namigom, za njegovo ustanavljanje stranke z Anžetom Logarjem?

Polona Jamnik, Bled