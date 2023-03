Današnje kaskadne krize, in sicer od vojne v Ukrajini do podnebne krize, najprej in najhuje prizadenejo prav ženske in dekleta. Še več, globalno nazadovanje demokracije postavlja pod vprašaj in celo zanika pravice žensk do njihovih teles in avtonomijo nad njihovim življenjem.

Naš neuspeh se zelo jasno vidi v dveh statistikah. Vsakih deset minut eno žensko ali dekle umori družinski član ali intimni partner. Vsaki dve minuti med nosečnostjo ali porodom umre ena ženska. Večino teh smrti bi lahko preprečili.

Na mednarodni dan žensk se moramo zavezati, da bomo naredili več. Obrniti moramo te grozljive trende in se povsod zavzeti za življenja in pravice žensk in deklet. To je ena mojih temeljnih prednostnih nalog in osrednji del delovanja Združenih narodov (ZN) po svetu.

Od Južnega Sudana do Mjanmara podpiramo ženske in dekleta v kriznih razmerah ter skrbimo, da se njihov glas sliši v mirovnih procesih. Namestnica generalnega sekretarja ZN Amina Mohammed je nedavno obiskala Afganistan in oblastem sporočila, da imajo ženske in dekleta temeljne človekove pravice, mi pa se ne bomo nikoli odpovedali boju zanje.

Letos se mednarodni dan žensk osredotoča na odpravljanje razlik med spoloma v znanosti, tehnologiji in inovacijah. Na svetovni ravni je pri moških 21 odstotkov večja verjetnost, da bodo na spletu, kot pri ženskah, in več kot 50 odstotkov večja verjetnost kot v državah z nizkimi dohodki. Toda tudi najbogatejše države izgubljajo zaradi stereotipov na podlagi spola in zgodovinske pristranskosti. V tehnološki panogi je moških dva proti ena več kot žensk. Pri umetni inteligenci je pet proti ena.

Panoga velikih podatkov je novo zlato ter temelj današnjih političnih in poslovnih odločitev. V tej panogi se pogosto ignorira razlike med spoloma ali ženske celo popolnoma ignorira. Vsi bi morali biti zaskrbljeni zaradi izdelkov in storitev, ki se že od samega začetka ukvarjajo z neenakostjo spolov ter digitalizirajo patriarhat in mizoginijo. Silicijeve doline tega sveta ne smejo postati doline smrti za pravice žensk. Zdravniške odločitve, ki temeljijo na podatkih moških teles, ženskam ne le škodujejo, lahko so celo smrtonosne.

Diskriminacija žensk v znanosti in tehnologiji je posledica stoletij patriarhata, diskriminacije in škodljivih stereotipov. Ženske predstavljajo le tri odstotke dobitnikov Nobelove nagrade v znanstvenih kategorijah od leta 1901. Ženske na spletu, vključno z znanstvenicami in novinarkami, so pogosto tarče seksističnega sovražnega govora in zlorab, katerih namen je utišati in osramotiti. A ne bodo utišane. Ženske in dekleta povsod zahtevajo svoje pravice in njihove besede odmevajo po vsem svetu.

Potrebujemo ukrepanje na več frontah, da zagotovimo, da lahko ženske in dekleta v celoti prispevajo k svetovnemu znanju z znanostjo in tehnologijami. Razbiti moramo ovire, od diskriminatornih podatkov do stereotipov, ki dekleta že v zgodnjem otroštvu odvračajo od študija znanstvenih predmetov. Odločevalci vseh vrst morajo razširiti udeležbo in vodstvo žensk v znanosti in tehnologiji, po potrebi tudi s kvotami.

Morali bi biti ustvarjalni, razširiti nabor zaposlovanja in delovno silo izbirati na podlagi spretnosti. Odločevalci morajo biti pri tem vztrajni. Enakost spolov se ne bo zgodila sama od sebe; treba ji je dati prednost in si zanjo prizadevati. Ta pristop prinaša rezultate v Združenih narodih, kjer imamo lastno strategijo za enakost spolov našega osebja. Prav tako potrebujemo ukrepe za ustvarjanje varnega digitalnega okolja za ženske in za to, da odgovarjajo tako storilci spletnih zlorab kot tudi digitalne platforme, ki to omogočajo. Združeni narodi sodelujejo z vladami, civilno družbo, zasebnim sektorjem in drugimi pri kodeksu ravnanja, katerega namen je zmanjšati škodo in povečati odgovornost na digitalnih platformah, hkrati pa braniti svobodo izražanja.

Pravice žensk niso razkošje, ki lahko počaka, dokler ne rešimo podnebne krize, končamo revščino in ustvarimo boljši svet. Naložbe v ženske in dekleta so najbolj zanesljiv način za dvig blaginje vseh ljudi, skupnosti in držav ter za dosego Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Skupaj si povsod prizadevajmo za bolj vključujoč, pravičen in uspešen svet za ženske in dekleta, moške in fante. x

António Guterres je generalni sekretar OZN