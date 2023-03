Hrvatici Kristini Ferko, ki je bila septembra lani obsojena na 15 let zapora, ker je z antifrizom poskušala zastrupiti prijatelja Denisa Matijašića, so zdaj znižali kazen za tri leta.

Januarja 2020 je takrat 27-letna Ferkova iz Vrškovca na bencinski črpalki kupila sredstvo proti zmrzovanju hladilne vode. Zlila ga je v steklenico s sokom in ponudila Matijašiću. »Sprostilo ti bo mišice,« je rekla. Čez čas mu je postalo zelo slabo, v bolnišnici so ga komaj rešili. Da bi lahko bil zastrupljen, je posumila njegova sestra. Na njegovem telefonu je našla sporočilo, ki ga je poslal Ferkovi, preden je padel v komo. Vprašal jo je, kaj mu je dala v sok, zapisal, da ga je hotela ubiti in da jo bo našel, če bo preživel. Ferkova je vseskozi vztrajala, da se tistega večera nista sestala. Matijašić, ki ima od takrat težave s spominom, pa je pričal, da bi se takrat morala o nečem pogovoriti. Sedel je k njej v avto, malo sta se vozila naokrog, potem je popil sok. Zakaj bi ga hotela ubiti, ni znal razložiti.

Višje sodišče se je strinjalo, da je Ferkova kriva. Je pa ocenilo, da je 15-letna zaporna kazen previsoka. Prvostopenjsko sodišče je pri odmeri kazni po eni strani upoštevalo dosedanjo nekaznovanost, kot oteževalne okoliščine pa, da je kaznivo dejanje storila brez posebnega razloga in se nanj dobro pripravila. Zagotovila si je alibi, v telefonu zbrisala komunikacijo z žrtvijo – z njo je komunicirala prek posebne številke. Po kaznivem dejanju je Matijašića prepričevala, da mu ni nič, do njega ni imela nobene empatije. Med oteževalne okoliščine je štelo tudi, da je ravnala z direktnim naklepom.

Višje sodišče je menilo, da je direktni naklep vsebovan že v samem opisu kaznivega dejanja uboja na posebno zahrbten način. Zato ne bi smel biti dodatna oteževalna okoliščina. Upoštevalo je tudi, da je dejanje ostalo pri poskusu, in sklenilo, da je 12-letna kazen primernejša. S tem bo zadoščeno pravičnosti, Ferkovi pa bo »omogočilo ponovno vključitev v družbo«. Pred priporom je bila aktivna v lokalni skupnosti, igrala je orgle in pela v cerkvenem zboru. Njena zveza z Matijašićem ni bila nikoli razčiščena. Čeprav se je govorilo, da sta bila v preteklosti v ljubezenski zvezi, ne on ne ona tega nista potrdila.