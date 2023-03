Jankovič je to povedal v odgovoru na novinarsko vprašanje, kako komentira odločitev višjega sodišča, ki je v postopku ugotovitve skupnega pripadajočega zemljišča, ki so ga prebivalci naselja Fond začeli jeseni 2009, zavrnilo pritožbe nasprotnih strani in potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča, ki je parcelo z vrtovi prisodilo naselju Fond. Poudaril je, da sam sodb sodišč ne komentira, ker je zanj, kot je poudaril, »sodišče edini kraj, kjer se lahko doseže pravica«. Ob tem je dodal, da je »možen poskus vložitve zahtevka za revizijo«. Kot je napovedal, se bodo predstavniki MOL še v tem tednu srečali s partnerji projekta Bežigrajski športni park (BŠP) in pripravili predlog glede nadaljnjih pravnih poti.

Odločitev sodišča je vezana na parcelo, ki jo je MOL kot svoj delež vložila v podjetje BŠP. Višje sodišče je v prav vseh točkah zavrnilo pritožbo in potrdilo dosedanje ugotovitve ter odločitve. »S to odločitvijo višjega sodišča je sklep o ugotovitvi skupnega pripadajočega zemljišča postal pravnomočen, etažni lastniki v Fondu pa smo tudi formalnopravno postali lastniki skupnih zemljišč v naselju,« je ob odločitvi sodišča v imenu prebivalcev Fondovih blokov zapisala Karmen Stariha.

Prebivalci Fondovih blokov pričakujejo, da se bo stadion čim prej vrnil v javno uporabo. Poslovnež Joc Pečečnik se je z bivšim kulturnim ministrom Vaskom Simonitijem sicer že dogovarjal o odkupu stadiona in je, kot je dejal sam, tudi novi ministrici za kulturo Asti Vrečko in premierju Robertu Golobu »poslal jasno sporočilo, da je pripravljen prodati, če želi država kupiti«. Ministrstvo pod vodstvom Aste Vrečko je zavzelo stališče, da bi bilo bolje, če bi Plečnikov stadion odkupila lokalna skupnost.