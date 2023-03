Krajani Pesja so lani na zboru krajanov od predstavnikov velenjskega Premogovnika in Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) zahtevali, da nemudoma pokrijejo lokacijo razkladanja premoga in izvedejo še druge zaščitne ukrepe, s katerimi bodo preprečili negativne vplive na okolje. Številne namreč že dalj časa motita hrup in tudi prah, ki ju povzroča razkladanje premoga, ki ga v dolino uvažajo za potrebe kurjenja v TEŠ. Velenjski premogovnik namreč ne zmore zagotavljati zadostnih zalog svojega premoga, po lanskem stebrnem udaru imajo namreč velike težave pri odkopu.

Konec težav za krajane Pesja?

Krajani so se zaradi težav obrnili tudi na velenjsko občino, na župana Petra Dermola. Tako župan kot predstavniki obeh družb so krajanom obljubili, da bodo poiskali ustrezno rešitev. Pred dnevi so to že razkrili na sedmi seji odbora za civilni nadzor posledic sosežiga uvoženega premoga v TEŠ, ki so se je poleg direktorja Premogovnika Janeza Rošerja udeležili tudi Mitja Tašler, svetovalec direktorja v TEŠ, Drago Skornšek, pomočnik izvršnega direktorja sektorja proizvodnje Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), vodja odbora Franc Žerdin ter predstavniki krajevne skupnosti Pesje in Iniciative Špeglova, naselja, ki neposredno meji na trenutno razkladalno postajo uvoženega premoga v Pesju.

Seznanili so se s stališči, ki so jih v zvezi z uvozom tujega premoga podali velenjski mestni svetniki na zadnji seji, z rezultati doslej opravljenih poskusnih sosežigov uvoženega premoga v TEŠ ter s potekom aktivnosti za prestavitev razkladalne postaje za uvoženi premog v Pesju na novo lokacijo, ki so si jo tudi ogledali in ocenili, da je primerna in neškodljiva za okoliške prebivalce. Zato bodo še ta mesec začeli prestavljati razkladalne postaje na novo lokacijo.

Aprila predvidoma na novi lokaciji

»Ta je predvidena na industrijskem območju Premogovnika, natančneje na območju med deponijo premoga in našo hčerinsko družbo PLP. Do konca februarja je bil iz Luke Koper na razkladalno postajo v Pesje pripeljan ves indonezijski premog iz obstoječe zaloge, zdaj pa bomo že lahko začeli demontažo obstoječe opreme za razkladanje premoga in aktivnosti za prestavitev opreme na novo lokacijo, za katero že imamo izpolnjene projektne pogoje, ki so jih postavile Slovenske železnice. V izdelavi je tudi že projekt za izvedbo del. Tretja ladja s 75.000 tonami premoga bo v Luko Koper predvidoma prispela konec aprila, ko bomo že lahko prekladali na novi lokaciji. Predvidoma julija pa bo v Luko prispela še četrta in hkrati zadnja ladja s premogom,« pravi direktor Premogovnika Velenje Janez Rošer.