Mestni svetniki bodo na naslednji seji potrjevali osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za novo cesto v Sostrem, ki bo kraj bistveno razbremenila tovornega in tranzitnega prometa. Nova cesta bi se po prvotnih načrtih s Ceste II. grupe odredov tik pred bencinskim servisom še pred križiščem s Cesto 13. julija odcepila proti kamnolomu pri Sadinji vasi in kraj tako v pretežni meri razbremenila tovornega prometa. Sprva so bili krajani do predloga skeptični, saj so menili, da gre le za novo tovorno cesto do osovraženega kamnoloma, ki pa kraju ne bi prinesla bistvenega olajšanja zaradi prometa. Mnenje o novi cesti se je spremenilo, ko so na ljubljanski občini v občinskem prostorskem načrtu traso podaljšali še mimo Podlipoglava in malo za naseljem priključili na obstoječo cesto proti Pancam. Tako bodo ta naselja dobila pravo obvoznico, ki jih bo razbremenila ne samo tovornega prometa, povezanega s kamnolomom, temveč tudi tranzitnega prometa.

Sedem različic obvoznice

Da so prišli do končnega predloga trase, so na občini s študijo leta 2015 ovrednotili kar sedem variant ceste in, kot so zapisali v osnutku OPPN, kot najprimernejšo s prometno-tehničnega, okoljskega in ekonomskega vidika ocenili varianto 4A, ki poteka po zahodni strani doline. Načrtovana cesta bo zaradi premostitve obstoječih vodotokov Podmolniški graben, Gobovšek (pritok Dobrunjščice) in Reka imela štiri manjše armiranobetonske mostove, hitrost pa bo omejena na 50 kilometrov na uro, kar naj bi bilo povezano z zmanjšanjem hrupa in zaščito živali. Kot je še razbrati iz OPPN, na obvozni cesti občina ne načrtuje ne linij mestnega potniškega prometa in posledično postajališč niti ločenih površin za kolesarje in pešce. Javni potniški promet bo še naprej potekal po obstoječi lokalni cesti skozi naselja Sostro, Sadinja vas in Podlipoglav, na kateri naj bi po preusmeritvi tranzitnega prometa na načrtovano obvozno cesto uredili površine za kolesarje in pešce.

S spremembo proračuna za letošnje leto je ljubljanska občina za odkupe zemljišč na trasi bodoče obvoznice zagotovila 100.000 evrov, še dodatnih 152.000 evrov pa za projektno in drugo dokumentacijo ter investicijski inženiring. Kot je razvidno iz načrta razvojnih projektov, je naložba ocenjena na 10,9 milijona evrov, glavnino sredstev pa bi morali zagotoviti v letu 2025, ko bi lahko stekla gradnja. Ob tem je treba poudariti, da so te napovedi običajno precej optimistične.

Upali na zaprtje kamnoloma

Krajani Sostrega so si sicer bolj kot na obvoznico dolga leta računali na to, da bi se nekoč lahko znebili kamnoloma v Sadinji vasi. Če je bila ta možnost pred leti, ko se je KPL znašel tik pred propadom, še realna, za kaj takega trenutno ni veliko možnosti. Sadinja vas naj bi bil edini kamnolom z ustreznimi zmogljivostmi na območju Ljubljane in je kot tak tudi edini primeren vir posipnega materiala za občinske ceste, ki jih vzdržuje prav KPL. Poleg tega v kamnolomu KPL predeluje gradbene odpadke, kar je dejavnost, ki poteka na malo lokacijah. Zato ni presenečenje, da so bile dosedanje aktivnosti občine prej kot v zaprtje kamnoloma usmerjene v njegovo širitev. Že leta 2010 se je ob pripravi občinskega prostorskega načrta pojavil predlog za ureditev nove ceste do kamnoloma, ki so ga v Sostrem takrat negativno sprejeli, saj so navijali za preureditev obstoječe ceste, ne pa za gradnjo nove izključno za potrebe KPL.

Kamnolom v Sostrem je bil sicer tudi ena od dveh možnih lokacij za nov zapor, ki bi razbremenil tistega na Povšetovi, vendar se je na koncu država odločila za lokacijo ob obvoznici v Dobrunjah, kjer je že začela graditi. Razlog je precej logičen, saj je država tam lastnica zemljišč, medtem ko je kamnolom v lasti KPL, občinskega koncesionarja za vzdrževanje cest in izvajalca, ki mu je občina v zadnjih letih zaupala največ gradbenih poslov.

V četrtni skupnosti so upali tudi na to, da bi občina spremenila namembnost več tisoč kvadratnih metrov zemljišč med obstoječo Cesto II. grupe odredov (za Petrolovim bencinskim servisom) in načrtovano obvoznico, kar so jeseni 2020 med zbiranjem pobud za spremembo občinskega prostorskega načrta tudi zapisali v predlogu. »To bi lahko bil prostor za oblikovanje četrtnega centra, kjer bi zgradili gasilski dom, dom upokojencev, lekarno, zdravstveno ambulanto, trgovino, tržnico, vrtec, pekarno in druge prostore, namenjene dejavnostim v javnem interesu,« so predlagali v četrtni skupnosti. Zaradi omejitev pri spremembi statusa najboljših kmetijskih zemljišč na občini predlogu niso ugodili, tako da v četrtni skupnosti po zadnji spremembi občinskega prostorskega načrta aprila lani še naprej ostajajo zazidljiva v glavnem le zemljišča v strnjenem naselju.

*** Javni potniški promet bo še naprej potekal po obstoječi lokalni cesti skozi naselja Sostro, Sadinja vas in Podlipoglav, na kateri naj bi po preusmeritvi tranzitnega prometa na načrtovano obvozno cesto uredili tudi površine za pešce in kolesarje.