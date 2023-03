No, na to košarico se je na njemu ljubem družbenem omrežju takoj odzval Janša in zapisal, da ta Toninova politika »žal spominja na pot Ljudmile Novak« (ki so jo, ker se je z Janšo sprla, hitro zamenjali na čelu NSi). Skratka: če Tonina morda konflikti ne zanimajo, mu je Janša takoj sporočil, da če ga kaj zanima, ga pa ravno konflikti. Skratka, Toninovim želimo mirno plovbo.