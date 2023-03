Sitfit: Jajca s popečenimi tortiljami in sirom

Svilnata jajčka, združena s popečenimi koščki tortilje in obdani s stopljenim sirom, so čudovit zajtrk ali fantastična večerja. Ravno pravšnje razmerje med hrustljavimi koščki tortilje in mehkimi jajčki naredi to jed resnično neubranljivo. Za piko na i poskrbita česen in čebula v prahu, postrežete pa lahko z malo čilijeve omake in/ali nežno solato.