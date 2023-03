Tretja ambulanta za neopredeljene v enoti Polje bo delovala od torka do sobote, ordinacijski čas pa je objavljen na spletni strani ZD Ljubljana.

Naročanje na pregled poteka po telefonu 01 5864 908 v ordinacijskem času ambulante. Za splošne informacije v zvezi z ambulantami za neopredeljene paciente v ZD Polje pa lahko pacienti pokličejo vsak delovni dan med 8.30 in 14.30 na telefonsko številko 041 785 662, so zapisali v sporočilu za javnost.

Dodali so, da bodo število ambulant še povečevali, kolikor jim bo kadrovsko to dopuščalo. Spomnili so na pobudo ministrstvu za zdravje, naj v ambulantah za neopredeljene omogočijo delo tudi upokojenim zdravnikom, mlajšim specializantom, sobnim zdravnikom, zdravnikom iz drugih krajev in tistim, ki so zaposleni na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).

Tako bi namreč lahko odprli še več ambulant za neopredeljene in zagotovili opredelitev več bolnikom, a odgovora ministrstva še niso dobili.

Da se odpira osma ambulanta za neopredeljene, je na redni novinarski konferenci omenil tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Ob tem je znova poudaril, da stoji za zaposlenimi v ZD Ljubljana in direktorico Antonijo Poplas Susič.

O napovedi ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, da ne bo podal soglasja k izplačilu dodatka za delovno uspešnost Poplas Susič, pa je dejal, da ne ve, kaj to pravno pomeni. »Če ima minister to pravno možnost, da ne da soglasja, potem nagrada ne more biti izplačana,« je odgovoril na novinarsko vprašanje.

Župan je še dejal, da gre pri tem za vprašanje načelnosti. »Moja naloga je, da z zakoni, ki jih imam, zaščitim svoje sodelavce, in ona si je to nagrado za leto 2021 zaslužila, ker je svet zavoda tako odločil,« meni. Dodal je, da so v mestnem svetu podprli mnenje sveta ZD Ljubljana, ki je nagrado izglasoval z vsemi glasovi za. »Absolutno bom stal za njimi,« je zaključil.