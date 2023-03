»To mesto je pomembno obrambno središče za ukrajinske enote v Donbasu. Zavzetje Bahmuta nam bo omogočilo nadaljnje ofenzivne operacije globoko v obrambne linije ukrajinskih oboroženih sil,« je Šojgu dejal na srečanju vojaških uradnikov.

Bahmut je že več mesecev v središču hudih spopadov v več kot leto dni trajajoči ruski ofenzivi v Ukrajini. Tako ukrajinske kot ruske sile poročajo o velikih izgubah v boju za nadzor nad mestom, ki je v zadnjem času pridobilo pomen kot ključna in simbolna točka vojne v Ukrajini.

Ameriški Inštitut za preučevanje vojne (ISW) je nedavno opozoril, da se ukrajinske dobavne poti zožujejo in da so ukrajinske sile verjetno že začele s strateškim umikom iz mesta. Zavzetje mesta pa bi Moskvi omogočilo nadaljnjo napredovanje do večjih mest v regiji, kot sta Kramatorsk in Slovjansk.

V Bahmutu, kjer je nekoč živelo 70.000 prebivalcev, trenutno ostaja še okoli 4000 ljudi, je danes ocenila podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk. »Kolikor nam je znano, v Bahmutu ostaja tudi 38 otrok,« je še dodala. Zaradi intenzivnih spopadov v okolici mesta je sicer prebivalce že februarja pozvala k evakuaciji.