Kroketi, ki jih pri nas poznamo predvsem kot razmeroma dolgočasne panirane kepice krompirjevega pireja, so lahko zelo zanimiva jed. Denimo Španci jih vsakodnevno strežejo kot prigrizke (tapas) oziroma predjed v barih in restavracijah. Pripravljajo jih največkrat kot kroglice ali svaljke, in to z mesom, ribami, zelenjavo, včasih pa celo s sadjem, v obliki slaščic. Prevladuje mnenje, da kroketi izvirajo iz Španije, saj so tam najbolj priljubljeni, poleg tega pa še na Nizozemskem in na Siciliji. Ampak kroket je v Španijo prišel šele konec 19. stoletja, veliko pred tem je nastal v Franciji, v kuhinji aristokrata Louisa de Bechamela (1630–1703), ki je bil pozneje zadolžen za kuhinjo kralja Ludvika XIV. Ampak najprej je Bechamel iznašel omako, ki jo danes poznamo pod imenom bešamel, in sicer tako, da je do skrajnosti izpopolnil smetanasto omako Françoisa Pierra de la Varenneja (1615–1678), enega najvplivnejših kuharjev vseh časov. Bechamel je prišel na briljantno idejo in je bešamel z dodatki močno zgostil, spaniral in ocvrl.

Croquetas de jamón, kakor se imenujejo po špansko, se precej razlikujejo od krompirjevih kroketov, ki so po navadi razmeroma pusti in nič kaj sočni, saj so pravilno pripravljene croquetas de jamón v sredini tako kremaste in sočne, da se iz hrustljave skorjice, ko jo prerežemo, sredica nekoliko razlije – kot staljen sir.

Zelo uporabni so kroketi tudi, ko želimo porabiti ostanke iz hladilnika. Kot že omenjeno, je idealen pršut, poleg njega pa še vse druge mesnine, ostanki pečenke ali govedina iz juhe, perutnina … Odlični so tudi kroketi s fileti rib in morskimi sadeži, priljubljeni so z različnimi siri, z gobami … Nekateri prisegajo na zelenjavne krokete z bučkami, cvetačo, artičokami, brokolijem, špinačo, blitvo, porom … Nekaj posebnega so sladki kroketi s čokolado, jabolki, datlji …

Kroketi imajo svoj praznik, vsako leto 16. januarja, obstaja pa tudi svetovni rekord v uživanju kroketov. Leta 1936 ga je postavil Bask Patxi Bollos, voznik pivovarne v San Sebastianu, ki jih je v enem večeru snedel nič manj kot 236. Bil je član gurmanskega društva Istingorra in so mu naročili, naj krokete na društveno pogostitev pripelje iz neke zasebne kuhinje. Že med vožnjo s konjsko vprego so mu kroketi tako zadišali, da jih je drugega za drugim snedel do zadnjega. Vse to je objavil časopis Estampa, kjer je zapisano tudi, da so ga na pogostitvi vprašali, ali mu zaradi vseh teh kroketov ni postalo slabo. »Slabo? To je bila samo predjed pred krasno večerjo!« je odvrnil zbrani družbi.

Kroketi s pršutom po ibersko Sestavine za 35 kroketov 140 g sušenega pršuta,

120 g parmezana,

1 večji por,

120 g ostre moke,

2 dl goveje juhe (ali mleka),

6 dl polnomastnega mleka,

8 žlic oljčnega olja,

150 g moke za paniranje,

4 velika jajca,

150 g krušnih drobtin,

muškatni orešček,

sol, sveže zmlet poper,

olje za cvrtje Priprava 1 Por nasekljamo na drobcene koščke. Enako drobno narežemo pršut. Sir naribamo. Juho in mleko zmešamo ter dobro segrejemo, a ne do vrenja. Dodamo ščepec muškatnega oreščka in dobro premešamo. V večji ponvi na olju popražimo por, da se zmehča. Primešamo pršut in pražimo eno minuto. 2 Posujemo z moko, dobro premešamo in počasi pražimo pet minut, da se obarva svetlo zlato. Mešanico juhe in mleka po nekaj žlic hkrati dodajamo v ponev in neprestano mešamo. Ko dodamo že vso tekočino, med mešanjem kuhamo še pet minut, da se toliko zgosti, da začne med mešanjem odstopati od ponve – kot krompirjev pire. Primešamo 40 g sira, popramo in solimo ter dobro premešamo. Maso na debelo razmažemo po pekaču, pokrijemo in ohladimo ter za najmanj dve uri (še bolje čez noč) postavimo v hladilnik. 3 V eno skodelico damo moko, v drugi razžvrkljamo jajci, v tretji naj bodo drobtine in preostali sir. S pomokanimi rokami kos mase velikosti oreha urno, da se ne segreje, oblikujemo v kroglico ali svaljek. Povaljamo v moki, nato v jajcih in nato v drobtinah ter odložimo na pekač, obložen s papirjem za peko. Ko končamo, pekač spet postavimo v hladilnik za pol ure. Olje segrejemo na 175 °C in v njem cvremo po pet kroketov hkrati (da se olje ne ohladi preveč), da vseh strani pozlatijo. Sredica mora biti vroča, a še nekoliko kremasta. Postrežemo s koščki kruha, rezinami pršuta, solato in dobrim črnim vinom. Čas priprave in kuhanja: 90 minut

Paradižnikova juha z rižem Potrebujemo 1 liter paradižnikovega pireja,

1 veliko čebulo,

3 stroke česna,

1 dl terana,

3 dl vode,

1 žlico paradižnikove mezge,

1 pest riža,

oljčno olje,

1 šopek peteršilja ali bazilike,

sol, sveže zmlet poper ali čili. Priprava Čebulo sesekljamo in jo v večjem loncu posteklenimo na oljčnem olju. Medtem sesekljamo česen in ga dodamo na koncu praženja, le toliko, da zadiši. Dodamo vino in ko nekoliko povre, še paradižnik, koncentrat in vodo. Ko zavre, počasi kuhamo 15 minut in začinimo po okusu; dodamo tudi polovico sesekljanega peteršilja in po želji zalijemo z malo vode, če se nam zdi pregosto. Nazadnje vmešamo opran riž in počasi kuhamo, da se zmehča na zob. Odstavimo in pustimo pokrito, da se riž še malce napije juhe, nato posujemo s preostalim sesekljanim peteršiljem in postrežemo.