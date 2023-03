Ker vlada ne kaže nobenih znakov, da bi odstopila od svojega pokojninskega načrta, je vodja sindikata Splošne konfederacije delavcev (CGT) Philippe Martinez za radijsko postajo France Info dejal, da bo cilj protestov »spraviti francosko gospodarstvo na kolena«.

Ob tem je pojasnil, da bodo s protesti in stavkami med drugim povzročili motnje v prometu in energetskem sektorju. Za stavke pa je okrivil francosko vlado, češ da ne upošteva 91 odstotkov delavcev, ki so pokojninsko reformo že zavrnili, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Protestniki so danes že blokirali dobavo goriva v vse francoske rafinerije nafte. V pričakovanju protestov je bila odpovedanih večina prevozov z vlaki, avtobusi in podzemno železnico, prav tako pa so bili odpovedani številni leti.

Večina francoskih državljanov po navedbah britanskega BBC podpira proteste in stavke, kaže anketa francoske raziskovalne skupine Elabe. Po podatkih javnomnenjske raziskave 56 odstotkov ljudi podpira stavke, 59 odstotkov pa pozive k zaustavitvi francoskega gospodarstva.

Reforma, s katero bi v Franciji zvišali najnižjo upokojitveno starost z 62 na 64 let, od prvega dne razburja sindikate, ki so z več stavkami in demonstracijami od 19. januarja na ulice pripeljali na milijone Francozov.

Vlada kljub protestom vztraja pri reformi, saj bi se po njenih navedbah brez tega pokojninski sistem sesul. Pokojninska reforma je bila tudi ena osrednjih predvolilnih obljub predsednika Emmanuela Macrona.

Kritike so skušali omiliti z obljubo o zvišanju najnižje zagotovljene pokojnine na 1200 evrov ter dodatkih za upokojence z zdravstvenimi težavami in tiste, ki so opravljali fizično zahtevna dela. Opozicija pa jim očita, da gre zgolj za »bonbončke« brez pravega učinka.