Po besedah vršilke dolžnosti direktorja AVP Simone Felser dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrt in hujše poškodbe kar za polovico, skoraj za četrtino pa tveganja za lažje poškodbe. Ustrezno uporabljeni otroški varnostni sedeži pa zmanjšajo tveganje za smrt ali hujše poškodbe otrok med vožnjo za približno 55 do 60 odstotkov. Zato je nujno, »da si varnostni pas pripnemo v vseh vozilih in prav na vseh vožnjah«, je poudarila v današnji izjavi za medije.

Tudi po besedah vodje sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivana Kapuna je varnostni pas eden glavnih ukrepov za zmanjševanje števila prometnih nesreč s hujšimi posledicami.

Zato policija in AVP v tem tednu izvajata evropsko usklajeno preventivno akcijo za večjo ozaveščenost voznikov o pomenu pripetosti z varnostnim pasom. Kot je dejal Kapun, bodo policisti nadzirali uporabo varnostnega pasu, pri čemer bodo posebej pozorni na voznike tovornih vozil, avtobusov in kombiniranih vozil, saj je pripetost v teh vozilih bistveno manjša kot pri voznikih osebnih avtomobilov. Akcija bo potekala na območju vseh policijskih uprav, na terenu bo prisotnih več patrulj, policisti pa bodo na uporabo varnostnega pasu pozorni tudi pri svojem rednem delu.

Da so aktivnosti, ki jih bodo izvajali, nujno potrebne, po Kapunovih besedah kažejo tudi podatki, da so policisti lani kaznovali več kot 40.000 udeležencev cestnega prometa, ki niso uporabljali varnostnega pasu. Še bolj je zaskrbljujoče pa je, da je bilo med njimi kaznovanih 4700 voznikov, ki niso ustrezno namestili otroka v zadrževalni sistem.

Varnostni pas je namreč najpogosteje nepravilno nameščen prav pri otrocih, je poudarila Felser. Pas je denimo nameščen pod roko ali celo za hrbtom, je zvit ali ohlapen, takšna namestitev pa ne omogoča učinkovite zadrževalne funkcije ob trku vozila. Zato poziva starše, stare starše in skrbnike, naj pred vožnjo preverijo, ali so vsi potniki v vozilu pravilno pripeti. »En klik varnostnega pasu lahko reši življenje,« je še opozorila Felser.

Ker se je pripetost mlajših otrok v lanskem letu znižala, je treba s stalnimi aktivnostmi vedno znova opozarjati nove generacije otrok in staršev, pa je dejala vodja sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu AVP Mateja Markelj. V času preventivne akcije bodo tako vrtci in šole spremljali pripetost otrok, otroci pa bodo na to opozarjali tudi svoje starše in druge odrasle.

Felser pa je kot zaskrbljujoč podatek izpostavila, da je pripetost pri mlajših otrocih padla za skoraj šest odstotnih točk. V letu 2022 je bil sicer delež uporabe varnostnega pasu pri smrtnih žrtvah najvišji v zadnjih petih letih, in sicer 71 odstotkov, najnižji, 56-odstoten, pa v letu 2021, podoben trend pa beležijo tudi pri huje poškodovanih. Podatki za večletno obdobje tudi kažejo, da so starejši vozniki bolj verjetno pripeti z varnostnim pasom, najmanjši delež pripetosti pa je v starostni skupini od 35 do 44 let.

Podatki opazovanja pripetosti še kažejo, da je pripetost najnižja med vozniki avtobusov, le 40-odstotna, pri voznikih osebnih avtomobilov pa je bila lani najvišja in je znašala 96 odstotkov.