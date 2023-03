Znameniti zvonik katedrale, ki se je v požaru zrušil, bo letos postopoma ponovno viden nad katedralo, kar bo velik simbol njene revitalizacije, je pojasnil vodja kolosalnega projekta obnove, general Jean-Louis Georgelin.

»Vrnitev zvonika na pariško obzorje bo po mojem mnenju simbol, da zmagujemo v bitki za Notre-Dame,« je povedal.

Po besedah Georgelina bo katedrala ponovno odprta decembra 2024, v skladu s ciljem, ki si ga je zastavil francoski predsednik Emmanuel Macron takoj po požaru, kar bo sicer po navedbah AP vseeno prepozno za olimpijske igre, ki bodo v Parizu poleti prihodnje leto.

»Moja naloga je odprtje katedrale leta 2024. In to bomo storili,« je še dejal Georgelin. »Vsak dan se borimo za to in smo na dobri poti.« To »pomeni, da bo nadškof prestolnice spet lahko obhajal katoliško liturgijo v svoji katedrali«, spomenik pa bo »odprt tudi za turistove«, je dodal.

Po njegovih besedah vsak dan v prestolnici in po vsej državi približno tisoč ljudi sodeluje pri obnovi notredamske katedrale.

»Največji izziv je, da se vsak dan natančno držimo načrta, ki smo ga naredili,« je še poudaril general. »Moramo se ukvarjati z veliko različnimi stvarmi: ogrodjem, poslikavo, kamnom, oboki, orglami, vitraži in tako naprej.«

Generalni direktor vladne agencije, ki nadzoruje obnovo, Philippe Jost je ob tem izpostavil, da bo rezultat obnove »zvest prvotni arhitekturi«, saj pri obnovi »zasledujejo izginule oblike katedrale« ter »prav tako upoštevajo materiale« in »metode srednjeveške gradnje«.

Sama obnova katedrale se je začela lani, po več kot dveh letih dela, s katerim so katedralo naredili dovolj stabilno in varno, da so se nato različni mojstri lahko lotili obnove najznamenitejše pariške katedrale.

Pristojne oblasti so se odločile za obnovitev katedrale iz 12. stoletja, ki velja za mojstrovino gotske arhitekture, v prvotnem izgledu. K temu sodi tudi ponovna postavitev 93 metrov visokega zvonika, ki ga je v 19. stoletju dodal arhitekt Eugene Viollet-le-Duc.

V podzemni stavbi pred katedralo se sicer danes za obiskovalce odpira brezplačna razstava z naslovom Notre-Dame Pariz: V središču gradbišča, ki izpostavlja obnovitvena dela na lokaciji ter strokovno znanje in spretnosti delavcev. Razstavljeni so tudi nekateri ostanki požara in umetniška dela iz katedrale.