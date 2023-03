»Konec leta 2021 je bil že vsak četrti otrok v EU na robu revščine in socialne izključenosti, med drugim zaradi visokih življenjskih stroškov, posledic podnebne krize in pandemije covida-19,« je zapisano v poročilu.

Največji odstotek otrok, ki jim grozi revščina in socialna izključenost, je organizacija zabeležila v Romuniji in Španiji, in sicer 41,5 oziroma 33,4 odstotkov otrok.

Med najbolj prizadetimi otroci so bili begunci, prosilci za azil in mladoletniki brez spremstva. V Italiji na primer 32,4 odstotkov migrantov živi v revščini, v primerjavi s 7,2 odstotki italijanskih državljanov.

Eric Grosshaus, predstavnik organizacije Save the Children v Nemčiji, je podatke novega poročila označil za uničujoče. Ob tem je pozval Nemčijo, v kateri živi več kot deset odstotkov revnih otrok v EU, naj končno izpolni svoje obljube o boju proti revščini otrok.

Direktorica organizacije Save the Children Europe Ylva Sperling je medtem dejala, da noben otrok ne bi smel hoditi v šolo s praznim želodcem, skrbeti za službo svojih staršev ali živeti v hladni hiši.

Opozorila je, da zaradi posledic številnih kriz v Evropi vedno več družin izbira med prehranjevanjem in ogrevanjem, zaradi česar so otroci prikrajšani osnovnih stvari, ki jih potrebujejo za svoj razvoj in dobro počutje.

»Zdaj je čas za pogumne odločitve in strateško financiranje, da bi hitro razširili zaščito in ublažili posledice kriz za sedanje in prihodnje generacije otrok,« je še dodala.

Poročilo organizacije Save the Children je zajelo podatke 14 držav, tako članic kot nečlanic EU. Te so Albanija, Bosna in Hercegovina, Danska, Finska, Islandija, Italija, Kosovo, Litva, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Romunija, Španija in Švedska.