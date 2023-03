»V Bruslju so ljudje, ki na to gledajo kot na tekmovanje, kdo bo Ukrajini dobavil več orožja, Evropa ali ZDA,« je izjavil madžarski zunanji minister in dodal, da je Evropa tista, ki neposredno občuti negativne učinke vojne, saj se ta odvija na njenih tleh, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Ocenil je, da je prišel skrajni čas, da svet prepreči skorajšnjo svetovno vojno. V luči tega je pozval k takojšnji prekinitvi ognja in mirovnim pogajanjem med Ukrajino in Rusijo.

»Mednarodna skupnost bi se morala osredotočiti na reševanje življenj, vendar je to mogoče le z mirom, ne pa z orožjem in sankcijami,« je še dejal Szijjarto.

Madžarski premier Viktor Orban kljub ruskemu napadu na sosednjo Ukrajino ohranja dobre odnose z Moskvo in je kritičen do zahodnih sankcij proti Rusiji. Od začetka vojne je Budimpešta poskušala večkrat preprečiti podporo Evropske unije Ukrajini. Po Orbanovih besedah Madžarska sicer podpira pravico Kijeva do samoobrambe, vendar pa ukrajinskih interesov ne postavlja pred madžarske.

Poleg Turčije je Madžarska edina od 30 članic zveze Nato, ki v svojem parlamentu še ni ratificirala pristopnih protokolov Finske in Švedske za članstvo v zavezništvu. Minuli teden so v Budimpešti prestavili glasovanje o tej zadevi, in sicer na teden po 20. marcu. Pred glasovanjem naj bi obe nordijski državi obiskala madžarska parlamentarna delegacija.