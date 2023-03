Moški je v prodajalni v centru Ljubljane okoli 19. ure z nožem v roki zahteval denar. Iz blagajne vzel nekaj sto evrov gotovine in s kraja zbežal. Storilec je bil višje, suhe postave, oblečen v črna oblačila, na obrazu pa je imel kirurško masko, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Oškodovancu iz vozila za Bežigradom pa sta neznana moška okoli 15.30 odvzela nekaj gotovine in vrednejših predmetov iz vozila, nato pa se s kraja odpeljala z belim vozilom. Eden od storilcev je star med 40 in 50 let, močnejše postave brez las in z brki, visok je med 170 in 175 centimetrov. Drugi od storilcev pa je star okoli 20 let, visok med 180 in 185 centimetrov, črnih las, nosil je rdečo majico.

Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja v obeh primerih nadaljujejo zbiranje obvestil, o vseh okoliščinah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Na območju Most v Ljubljani pa je prejšnji teden 38-letnik vlomil v prodajalno, pri čemer se je sprožilo več alarmov. Varnostnik je ob tem s kraja pregnal moškega s kolesom, ki je pred tem iz prodajalne ukradel več predmetov. Policisti so skupaj z varnostnikom prijeli moškega. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so še sporočili z ljubljanske policijske uprave.