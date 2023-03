Ameriška družba Mondelez, ki je znamko švicarske čokolade prepoznavne nazobčane oblike kupila leta 2012, je selitev na Slovaško utemeljila s »povečanim globalnim povpraševanjem«. Vendar pa bo morala podobo 4478 metrov visokega Matterhorna, katerega nazobčana oblika je bila navdih za obliko čokolade, zamenjati z »bolj generično podobo gore«, je poročala.

Leta 2017 sprejeta švicarska zakonodaja namreč določa, da proizvajalci ne smejo uporabljati švicarskih nacionalnih simbolov za promocijo mlečnih izdelkov, če ti niso izdelani izključno v Švici. Prag za ostale prehrambne izdelke je 80 odstotkov.

Kot so pojasnili v družbi, bo imela prenovljena embalaža »prepoznaven nov napis Toblerone in logotip«, navdih zanju pa bodo poiskali v svojih arhivih, pri čemer se bodo trudili v prenovljeno podobo vključiti čim več dediščine znamke.

Mlečno čokolado z mandlji in medom sta zasnovala bratranca Theodor Tobler in Emil Baumann, ki sta v začetku 20. stoletja v Bernu postavila tovarno čokolade. Matterhorn embalažo krasi od leta 1970, v obrisu pa je skrita tudi silhueta medveda, simbola kantona in mesta Bern.