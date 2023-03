Kot so zapisali v sporočilu za javnost, na področju STEM študijev, kamor spadajo študiji naravoslovja, tehnike, inženirstva in matematike, predstavljajo ženske le tretjino študentk, če pa se omejimo le na IKT študije, pa je zastopanost deklet še bistveno manjša.

Po besedah mladinske delavke Nives Felić v zavodu verjamejo, da so se ženske sposobne naučiti tako uporabe digitalnih orodij in tehnologij, robotike, programiranja kot tudi 3D modeliranja in 3D tiska. Kot je navedla, zato ob letošnjem 8. marcu ženskam ne bodo podarjali vrtnic, ampak 3D modelčke za piškote v obliki rož, in jih povabili, da se v prihodnosti tudi same preizkusijo v 3D modeliranju.

Spomnili so, da je v letu 2022 služba vlade za digitalno preobrazbo pripravila zakon o spodbujanju digitalne vključenosti, ki predvideva postopno zviševanje števila žensk v IKT sektorju. V Zavodu Nefiks pa so prepričani, da lahko mlade ženske na področju IKT kompetenc opolnomočijo tudi v okviru neformalnega izobraževanja.

Tako s projektom Kolegice, ki ga zavod izvaja v okviru Mladinskega centra Vič, mladim ženskam omogočajo, da pridobijo digitalne kompetence, ki jih lahko prenesejo tudi na trg dela. V zavodu in drugih nevladnih organizacijah za mlade ženske med drugim organizirajo tudi tečaje postavljanja spletnih strani, grafičnega oblikovanja in 3D modeliranja.

»Ženske niso le za štedilnik, so tudi za ITK, zato Kolegice verjamejo, da lahko z dobrimi praksami in preseganjem spolnih stereotipov pripomorejo tudi k povečanju deleža žensk v sektorju, ki je trenutno 17-odstoten,« so poudarili.