Največji popust so tokrat namenili Modelu X, ki je cenejši za devet odstotkov, najmanjšega pa najmočnejši različici Modela S, ki se je pocenila za štiri odstotke. Pred tem so modela pocenili za do 20 odstotkov; točen popust je odvisen od opreme oziroma moči motorja vozila.

Kot je prejšnji teden dejal ustanovitelj Tesle Elon Musk, želijo s popusti odpraviti edini razlog, zaradi katerega se nekateri ljudje ne odločijo za nakup tesle. »Želja ljudi, da bi imeli teslo, je izjemno visoka. Omejevalna okoliščina je njihova zmožnost plačati jo,« je poudaril.

Podjetje je v zadnjem lanskem četrtletju ustvarilo 3,7 milijarde dolarjev dobička, kar je 59 odstotkov več kot v enakem obdobju leto prej. Prihodki so poskočili za 37 odstotkov na 24,3 milijarde dolarjev. K dobrim rezultatom je prispevalo 31-odstotno povečanje števila dobavljenih vozil v primerjavi z letom prej.