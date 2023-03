Severna Koreja svari pred morebitnim prestrezanjem njenih testnih raket

Če bi bile severnokorejske rakete med poskusnimi izstrelitvami sestreljene, bi bila to jasna vojna napoved, je danes posvarila Kim Yo-jong, sestra voditelja Severne Koreje Kim Jong-una. Ob tem je poudarila, da Tihi ocean ni v lasti ZDA ali Japonske in da je njena država vseskozi pripravljena na ustrezno, hitro in odločno ukrepanje.