V Fraportu Slovenija, ki upravlja v Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana, v poletni sezoni pričakujejo nadaljevanje trenda rasti potnikov. Obetajo si povečanje povpraševanja, boljšo zasedenost letal in okrepljeno mrežo letov. Kot so v družbi pred časom povedali za STA, za celotno leto pričakujejo, da bodo oskrbeli okoli 1,2 milijona potnikov.

V poletnem voznem redu, ki bo v veljavi od 26. marca do 28. oktobra, naj bi bilo po napovedih na voljo 20 rednih letalskih povezav s 17 prevozniki. Aprila se z leti v Helsinke po treh letih premora vrača prevoznik Finnair, ki bo ponujal štiri lete na teden. Junija bo mrežo letov z ljubljanskega letališča okrepil Aegean Airlines z dvakrat tedensko povezavo v Atene.

V poletni sezoni naj bi sicer poleg omenjenih Air Serbia dvakrat dnevno letel v Beograd in trikrat tedensko v Niš, Brussels Airlines šestkrat tedensko v Bruselj, Flydubai dnevno v Dubaj, Lufthansa trikrat dnevno v Frankfurt in dnevno v München, Turkish Airlines do dvakrat dnevno v Istanbul, Easyjet šestkrat tedensko na londonski Gatwick, British Airways do šestkrat tedensko na London Heathrow, Wizz Air pa trikrat tedensko na londonski Luton.

Poleg tega naj bi Transavia štirikrat tedensko letela v Amsterdam, Transavia France dvakrat tedensko na pariško letališče Orly, Air France enajstkrat tedensko v Pariz, Israir dvakrat tedensko v Tel Aviv, Air Montenegro trikrat tedensko v Podgorico in Tivat (izmenjujoči se povezavi), Lot Polish Airlines sedemkrat tedensko v Varšavo in Swiss Airlines devetkrat tedensko v Zürich.

»Leto smo začeli spodbudno, z občutnim okrevanjem prometa. Poletna sezona bo prinesla še večjo ponudbo letov in destinacij,« je poudarila poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel. Dodala je, da se pripravljajo na prometno intenzivno poletje, zato so tudi v fazi zaposlovanje večjega števila novih sodelavcev, predvsem za potrebe okrepitev služb za oskrbo potnikov in letal.

Napovedi letenja na počitniške destinacije po navedbah upravljavca letališča kažejo tudi na pestro ponudbo čarterskih letov. Med njimi bodo ponovno najbolj priljubljene destinacije na grških otokih, v Egiptu, Turčiji in Španiji, za katero bo na voljo razširjena ponudba letov (Vittoria, Santiago di Compostela, Barcelona, Sevilla in Girona).

Organizirana potovanja pod okriljem slovenskih turističnih agencij bodo s čarterji tudi na Madeiro in v Porto, na Azore, Ferske otoke in Škotsko, Islandijo, Tenerife, Zelenortske otoke, v Kairo, Jordanijo, na Nizozemsko in v Rigo.

Lani je sicer prek ljubljanskega letališča potovalo dobrih 970.000 potnikov. Čeprav je bilo potnikov za 100 odstotkov več kot leta 2021, ljubljansko letališče ostaja najmanj povezano od vseh evropskih prestolnic, je pred dnevi pisal portal Ex-Yu Aviation.

Po podatkih Airports Council International Europe, s katerimi je postregel portal, je bilo ljubljansko letališče lani najmanj prometno od vseh evropskih prestolnic in pristalo na 159. mestu evropskih letališč. Pred Brnikom so se med drugim uvrstila letališča v Bremnu (Nemčija), Bastii (Korzika), Varni (Bolgarija), Bratislavi (Slovaška) in Temišvar (Romunija).

Vlada si sicer želi okrepiti letalsko povezljivost Slovenije in je v tam namen pripravila interventni zakon, ki ga je DZ tudi že potrdil, zeleno luč pa mu mora dati še Evropska komisija. Zakon predvideva dodelitev subvencij prevoznikom za vzpostavitev dodatnih linij iz Slovenije.

V Fraportu Slovenija ocenjujejo, da bi lahko ljubljansko letališče predkovidne ravni potniškega prometa doseglo leta 2026, v čarterskem prometu pa že leta 2024.