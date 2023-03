Kralji so se na vrhu pacifiške skupine znova izenačili z Vegas Golden Knights. Obe ekipi imata po 82 točk, ob tem da so kralji odigrali dve tekmi več. Kralji in vitezi so tudi na vrhu zahodne konference.

V prvi tretjini sta svoje delo odlično opravila oba vratarja, saj sta mreži na obeh straneh ostali nedotaknjeni. Pheonix Copley je sicer za kralje na tekmi zbral 20 obramb. Darcy Kuemper pa je imel na drugi strani 37 obramb.

Prvi gol je padel v 32. minuti tekme, ko so povedli gosti z golom Rasmusa Sandina. A manj kot dve minuti kasneje je bil na pravem mestu Vladislav Gavrikov, ki je po prestopu iz Columbus Blue Jackets dosegel svoj prvi gol za kralje za prvo izenačenje.

Zvezdnik prestolnikov Aleks Ovečkin je bil tisti, ki je v tretji minuti zadnje tretjine ob moštveni premoči poskrbel za drugo izenačenje 2:2. A to je bil račun brez krčmarja.

Tokrat se je v Crypto.com Areni izkazal Mikey Anderson, ki je dosegel odločilni gol v osmi minuti tretje tretjine za vodstvo domačih 3:2. Izid je zgolj dve sekundi pred koncem tekme postavil Adrian Kempe, ki je zabil v nebranjeno mrežo.

Prebudili so se že skoraj odpisani San Jose Sharks, ki so po podaljšku v gosteh premagali Winnipeg Jets s 3:2.

Buffalo Sabres na domačem ledu niso bili kos Edmonton Oilers. Naftarji so slavili s 3:2. V vrsti kanadske ekipe je znova blestel Connor McDavid z dvema zadetkoma.

McDavid, ki je svoj točkovni niz podaljšal na 11 tekem (12 golov, 15 podaj), je na 65 tekmah v tej sezoni zbral 124 točk (54 golov, 70 podaj), kar je njegov najboljši izkupiček v karieri v ligi NHL. McDavid je že zdaj zbral eno točko več kot na 80 tekmah prejšnje sezone.

»Je najboljši igralec na svetu in premika lastne meje, osebne rekorde v teh kategorijah,« je dejal napadalec Edmontona Zach Hyman. »On je tisti, ki je šofer avtobusa. Avtobus vozi že dolgo in postaja iz vožnje v vožnjo vse boljši.«

Zadel je tudi Derek Ryan, Stuart Skinner pa je zbral 37 obramb za Oilers, ki so zmagali na treh od štirih zadnjih tekem.

Edmonton je sicer na tretjem mestu v pacifiški diviziji (78 točk) skupaj s Seattle Kraken, ki je odigral dve tekmi manj.

Tekmo Dallas Stars - Calgary Flames so dobili plameni, ki so zmagali s 5:4. Odločilni zadetek je 6,2 sekunde pred koncem prispeval nekdanji Kopitarjev soigralec Tyler Toffoli. Dallas ostaja pri 81 točkah in je zapravil priložnost za skok na prvo mesto zahoda.

Slavila je tudi najslabša ekipa zahodne konference Chicago Blackhawks, ki je s kar 5:0 odpravila kanadske goste Ottawa Senators. Alex Stalock je ubranil vseh 35 strelov senatorjev in še drugič v sezoni na tekmi ni prejel zadetka.

Hokejisti iz olimpijskega Vancouvra Canucks so po kazenskih strelih s 4:3 premagali Nashville Predators.