V prvi slovenski nogometni ligi nič novega. Čeprav denarna kazen 100.000 evrov s strani Uefe in grožnja s triletno izključitvijo iz evropskih tekmovanj kažeta na neurejenost delovanja v pisarnah, Olimpija na igrišču hiti proti naslovu državnega prvaka. Prednost 17 točk pred najbližjim zasledovalcem je največja med vsemi vodilnimi klubi v vseh evropskih prvih ligah (vir: OptaŽabar). Olimpija prevladuje na igrišču s posestjo žoge, ima pa težave z učinkovitostjo in zmaguje zgolj z 1:0, čeprav je proti Kopru in Radomljam na gol tekmeca sprožila več kot 20 strelov.

Dejan Grabić je sanjsko začel novo službo na klopi Mure. Prekinil je niz sedmih tekem Mure brez zmage in končal niz neporaženosti Maribora, ki je trajal deset tekem. Prihod Grabića je ekipi dal novo energijo, njegove taktične rešitve so bile praktične in v službi rezultata, zato so bili Mariborčani brez ideje v igri in želje po uspehu. Maribor je bil povsem nenevaren za gol in trener Damir Krznar le upa, da je bil to zgolj slab dan ekipe, ki je padala iz napake v napako, delovala ravnodušno in melanholično.

Še veliko bolj ravnodušno deluje zvezdniška zasedba Celja, ki je doživela že drugi poraz zapored, potem ko so pred začetkom spomladi napovedovali lov za Olimpijo, za katero na tretjem mestu zaostajajo že za 19 točk. Igralci Celja delujejo kot tujska legija plačancev, ki so prišli le pobrat bajne plače, saj so letni zaslužki med 100.000 in dobrimi 200.000 evri rekordni za slovensko ligo. V njihovi igri ni želje, energije, hierarhije, razdelitve vlog, pripadnosti klubu in discipline. Hit jeseni Ikwuemesi je povsem izven forme, saj je na priprave prišel s sedmimi kilogrami preveč, potem ko je iz Nigerije prišla njegova mama in mu začela kuhati. Glavni krivec je trener Roman Pilipčuk, ki očitno nima znanja in avtoritete, da bi mu igralci zaupali. Koper je po petih tekmah spomladi še brez zmage, ker je neizkušeni športni direktor Ivica Guberac zgrešil s kadrovanjem.

Med tednom bodo tekme osmine finala slovenskega pokala. Danes ob 14. uri: Primorje – Zavrč, ob 16. uri: Celje – Videm, ob 18. uri: Koper – Domžale, sreda ob 14. uri: Tabor – Rogaška, ob 15. uri: Rudar Velenje – Maribor, ob 16. uri: Aluminij – Fužinar, ob 18. uri: Nafta – Olimpija, četrtek ob 14.30: Slovenska Bistrica – Bravo.