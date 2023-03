Bolj kot vsi rezultati v teniškem svetu odmeva dogajanje okrog pridobitve dovoljenja prvega teniškega igralca sveta Novaka Đokovića za vstop v Združene države Amerike, kjer bosta v naslednjih dveh tednih v Indian Wellsu in Miamiju ena najmočnejših turnirjev na svetu. Necepljenega Srba proti covidu-19 so podprli vsi, od teniških združenj do igralcev, ki so mnenja, da Novak Đoković ne ogroža njihovega zdravja. Američani pri svoji odločitvi ne popuščajo, saj so pravila enaka za vse in so zaenkrat v veljavi do 11. maja. Pravijo, da je vstop v ZDA trenutno omogočen vsem osebam, ki so polno cepljene, ne glede na datum drugega in (ali) poživitvenega odmerka v primeru dvovalentnih cepiv in prvega poživitvenega odmerka v primeru enovalentnih cepiv. Izjemo bi lahko omogočil Đokoviću le predsednik Joe Biden.

Odziva Isnerja in Fisha

Na politiko ZDA sta se odzvala ena najboljših tamkajšnjih igralcev John Isner in Mardy Fish. »Novak, do 11. maja si nam nevaren, potem ne boš več. Naši vladi ne smemo zastavljati vprašanj, saj zgodovina kaže, da se je pri vseh odločitvah o covidu-19 odločila pravilno,« se je glasil posmehljivi zapis Johna Isnerja. »To je smešno! Oprosti, Novak,« pa se je odzval Mardy Fish. Spomnimo, da Novak Đoković lani ni smel tekmovati na dveh turnirjih največje četverice, in sicer v Melbournu in New Yorku. Iz Avstralije so ga tamkajšnje oblasti deportirale, v ZDA pa ni smel pripotovati iz razlogov, ki bodo trajali vsaj do 11. maja.

Ker se je turnir v ameriški puščavi v Indian Wellsu, na katerem bo od Slovenk v kvalifikacijah nastopila le Kaja Juvan, že začel, je Novak Đoković nastop odpovedal, njegovo mesto v glavnem žrebu pa bo zapolnil Gruzijec Nikoloz Basilašvili. Srb je bil včeraj na najnovejši lestvici 379. teden prvi igralec sveta, za ovratnik pa mu dihata Španec Carlos Alcaraz in Stefanos Cicipas. Španec bi lahko prehitel Đokovića, če bi osvojil turnir v Indian Wellsu, saj bi v tem primeru prejel 640 točk, njegov zaostanek pa znaša 380 točk. Alcaraz bo na zahodu ZDA branil 360 točk, kolikor jih je osvojil lani za uvrstitev v polfinale. Če podvig Špancu uspe, bo moral ubraniti še lansko zmago v Miamiju, da bo ohranil 1000 točk.

Dvome razrešil z zmagami

Podoben scenarij velja tudi za Stefanosa Cicipasa. Grk namreč brani zelo malo lanskih točk, zgolj 45 v Indian Wellsu in 90 v Miamiju. Njegov zaostanek za Đokovićem sicer znaša 1355 točk, ki bi jih lahko obrnil v svoj prid z zmago na obeh turnirjih sončnega dvojčka. Đoković, ki je prejšnji teden na turnirju serije masters 500 v Dubaju izgubil v polfinalu proti Rusu Daniilu Medvedjevu, se s kalkulacijami ne obremenjuje, saj pravi, da bi v prvi vrsti predvsem rad igral na najmočnejših turnirjih. Omenimo še, da je zaradi poškodbe na obeh turnirjih serije 1000 v ZDA nastop odpovedal Španec Rafael Nadal.

Najbolj vroč teniški igralec ta hip je Daniil Medvedjev. Odkar je presenetljivo izgubil v tretjem krogu OP Avstralije proti Sebastianu Kordi, je zmagal na vseh turnirjih, na katerih je nastopal. V Rotterdamu je na trdi podlagi v dvorani v finalu premagal Italijana Jannika Sinnerja, v Dohi je bil boljši od Britanca Andyja Murraya, prejšnji teden na zmagoviti poti v Dubaju ni izgubil niti enega niza, sočasno pa je prizadejal prvi letošnji poraz Novaku Đokoviću. V finalu je bil prepričljivo s 6:2, 6:2 boljši od rojaka Andreja Rubljova. »Koledarsko leto se zame ni začelo najbolje. Porazi me bolijo in po njih se sprašujem, kaj delam narobe. Ko so se vame vselili dvomi, sem začel zmagovati. Sedaj je vse v najlepšem redu,« je po 18. lovoriki v Dubaju povedal Daniil Medvedjev.

14 dvobojev v nizu je dobil Rus Daniil Medvedjev, ki je osvojil tri turnirje zapored, ob tem pa izgubil vsega tri nize.

Številni turnirji v Sloveniji Slovenija bo letos gostila trinajst turnirjev serije World Tennis Tour. Sedem bo moških, šest ženskih, najvišji nagradni sklad pa bo na turnirju v Kopru, kjer si bodo udeleženke razdelile dobrih 56.000 evrov. Turnir bo potekal v drugi polovici aprila, takoj po dvoboju pokala Billie Jean King med Slovenijo in Romunijo. Prvi turnir serije WTT bo 19. marca na Braniku v Mariboru z nagradnim skladom slabih 40.000 evrov. Zadnji od šestih ženskih turnirjev bo sredi junija v Kranjski Gori. Moški bodo sezono turnirjev v Sloveniji začeli sredi maja, zaključili pa na začetku septembra.