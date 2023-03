Po dvotedenskem premoru se vrača nogometna liga prvakov, ki na povratnih obračunih osmine finala lige prvakov obljublja razburljive boje. Današnji dan ponuja obračuna med Chelseajem in Borussio iz Dortmunda ter Benfico in Clubom Bruggom, jutri pa se bosta udarila Bayern in PSG ter Tottenham in Milan.

Chelsea se muči

Čeprav je bil Chelsea na prvem obračunu v Dortmundu nekoliko boljši tekmec od gostiteljev, Borussia vseeno ni prišla nezasluženo do zmage z 1:0. Po izjemnem individualnem vložku je bil junak Karim Adeyemi, čigar nastop je tokrat pod vprašajem zaradi poškodbe. Iz istega razloga v zraku visi tudi prisotnost drugega junaka s prve tekme, vratarja Gregorja Kobela. Zaradi kartonov bo pri Nemcih manjkal Julian Ryeson, zdravstvene težave pa so od igrišča oddaljile Youssoufa Moukokoja in Donyela Malena. »Pred nami je najpomembnejši teden sezone,« je trener Borussie iz Dortmunda Edin Terzić dejal pred vikendom, ko je bil pred njimi in Chelseajem še obračun z Leipzigom v domačem prvenstvu. Generalko so dobro opravili in z zmago 2:1 zadržali korak z Bayernom na vrhu lestvice ter hkrati obdržali nedotaknjen neverjeten niz v letu 2023, v katerem so dobili vseh 12 obračunov.

Povsem drugače je pri Chelseaju, ki je po porazu proti Dortmundu klonil še proti Southamptonu in Tottenhamu, pri vseh treh neuspehih pa ni dosegel gola. Nekoliko optimizma je modrim vlila zadnja prvenstvena zmaga proti Leedsu z 1:0. »Bolje moramo napadati kot ekipa. Lahko je s prstom kazati na napadalce, a če ne pridejo do priložnosti, je to krivda celotne ekipe. Proti Dortmundu bomo morali zabiti vsaj en gol. Upam, da se nam bo odprlo, ko bo najbolj pomembno in potrebno,« pravi trener Chelseaja Graham Potter, ki bo lahko znova računal na Raheema Sterlinga. Zaradi kartonov bo manjkal Mason Maount, poškodovani pa so Thiago Silva, Edouardo Mendy in Cesar Azpilicueta.

Na drugem današnjem obračunu se zdi, da je Benfica z nogo in pol že v četrtfinalu. Je v izjemni formi in je že v gosteh z 2:0 nadigrala Club Brugge. »Zavedamo se, da smo v dobrem položaju, a ne želimo ničesar prepuščati naključju. Tudi pred domačimi navijači želimo zmagati,« je jasen trener Benfice Roger Schmidt. Club Brugge še naprej tone, na zadnji prvenstveni tekmi je z 0:3 klonil proti Oostendeju, ki se bori za obstanek. Trener Scott Parker, ki je na začetku leta zamenjal Carla Hoefkensa, je odkrito priznal, da ne ve, če bo moštvo še vodil proti Benfici. Vodstvo kluba se za novo menjavo ni odločilo, a vsak nov poraz bi bil za Angleža lahko usoden.

Konec sezone za Neymarja

Jutri sledi dvoboj titanov, saj bo Bayern po zmagi v Parizu z 1:0 gostil PSG. Francosko moštvo proti Bavarcem rešuje sezono, saj je jasno, da samo morebitni naslov državnega prvaka ne bo zadovoljil klubskega vodstva. Kylian Mbappe in soigralci so v zadnjem obdobju ujeli formo, saj so nanizali tri zaporedne zmage. »Trije zaporedni uspehi so dobri za samozavest, a me skrbi, saj smo imeli prav na vsaki tekmi obdobja, ko smo občutno padli. Proti Bayernu, še posebej pred njihovimi navijači, si tega ne bo smeli dovoliti niti za sekundo, saj bomo v trenutku kaznovani,« svoje igralce svari trener PSG Christophe Galtier, ki je včeraj dobil slabo novico. Zaradi poškodovanih ligamentov v gležnju je do konca sezone ostal brez Neymarja. Brazilec bo pod nož šel že danes. »Smo v dobrem položaju in zlagal bi se, če bi rekel, da ne računamo na napredovanje,« pa je jasen trener Bayerna Julian Nagelsmann, ki lahko v napadu znova računa naSadia Maneja.

Po zmagi z 1:0 proti Tottenhamu je kazalo, da se Milan znova vzpenja v formi, a je poraz z 0:2 proti Fiorentini vse skupaj znova postavil pod vprašaj. A tudi angleško moštvo je še naprej v skromni formi. Na zadnjih dveh tekmah je izpadlo iz pokala FA proti drugoligašu Sheffieldu Unitedu ter klonilo proti Wolverhamptonu, obakrat pa ni uspelo zabiti gola. »Ne smemo se skrivati in moramo priznati, da je bila Fiorentina boljša od nas. A proti Tottenhamu bo druga zgodba. Bodite prepričani, da bomo pripravljeni,« pravi trener Milana Stefano Pioli. Italijanski državni prvak je nazadnje v četrtfinalu lige prvakov igral v sezoni 2011/12. »Manj moramo govoriti in več narediti. Proti Milanu imamo priložnost, da obrnemo sezono,« pravi Cristian Stellini, pomočnik Antonia Conteja pri Tottenhamu. Conte je zaradi zdravstvenih težav Tottenham nazadnje vodil prav proti Milanu, zdaj pa naj bi bil nared za povratek ob rob igrišča.

Povratne tekme osmine finala Danes ob 21. uri: Chelsea – Borussia Dortmund (izid prve tekme 0:1), Benfica – Club Brugge (2:0). Jutri ob 21. uri: Bayern – PSG (1:0), Tottenham – Milan (0:1). Torek, 14. februarja, ob 21. uri: Porto – Inter (0:1), Manchester City – Leipzig (1:1). Sreda, 15. februarja, ob 21. uri: Napoli – Eintracht (2:0), Real Madrid – Liverpool (5:2).