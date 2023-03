Odvzeto govedo selijo na Dolenjsko. Bodo lastniki ob subvencije?

Inšpektorji so družini Pavlič trajno odvzeli 28 glav goveda, ki so ga na prostem redili v slovenski Istri, in jih preselili na Dolenjsko k novemu skrbniku. To so storili zato, ker naj živali ne bi imele ustrezne krme in vode, prav tako ne veterinarske oskrbe. Nekaj jih še iščejo, šest pa so jih morali usmrtiti, saj ne bi prenesle vožnje.